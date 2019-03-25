银行理财收益“跌跌不休”大额存单升温

受资管新规和市场流动性宽松预期影响，近期银行理财收益略显冷清。普益标准最新数据显示，上周（3月16日至3月22日）326家银行共发行了2064款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数减少5家，产品发行量增加76款。其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.23%。虽较上上周增加0.01个百分点，但较去年同期的4.86%平均收益率，则下跌了近13%。
“银行理财收益率连续12个月下跌，已经创下了22个月以来的最低值。由于2019年流动性宽松预期仍然强烈，银行理财收益率仍存在下行的可能性。”融360大数据研究院分析师杨慧敏表示。
相比银行其他理财产品，近来大额存单的竞争优势则更为“突显”。从目前各家银行发行的大额存单利率来看，部分银行已经调到基准利率上浮上限，大行、股份行和城商行、农商行的大额存单年化利率最高为基准利率上浮50%、52%、55%。大行中，农行、建行的大额存单最高利率均上浮50%，3个月期、6个月期、1年期、2年期、3年期的利率分别为1.65%、1.95%、2.25%、3.15%、4.125%。工行目前正在发行的大额存单利率上浮48%，3年期最高为4.07%；中行较基准利率上浮45%，3年期最高为3.9875%。
记者采访发现，部分银行大额存单的收益可以超过银行理财产品。例如农行、建行的3年期大额存单利率均为4.125%，而农行目前在售的两只1年期理财产品预期年化收益率分别为3.65%、4.05%，建行的1年期理财产品预期收益率为4%。
“在季末、月末或年末时，利率一般能上浮35%-55%，特别是存期比较长的3年期与5年期，甚至能达到4.25%-5%。而一些保本理财虽然期限一般比较短，但收益率也稍低。” 上述股份行市场人士向记者表示。在他看来，如果不考虑流动性的话，站在稳健投资的角度来看，风险和收益平均一下，大额存单更胜一筹。
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