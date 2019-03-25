原标题：易纲：扩大金融业对外开放势在必行

中国金融业对外开放下一步重点在哪？中国人民银行行长易纲24日说，扩大金融业对外开放势在必行，针对当前金融开放水平仍有待提高的局面，要做五点考虑。

易纲当日在中国发展高层论坛2019年年会上说，2018年，金融领域各项工作扎实推进，不断加强对经济和社会的支持力度，有效防范化解金融风险，持续深化金融改革开放。

他认为，金融业和金融市场具有三大职能。分别是：有效配置资源；管理风险；提供金融服务，服务于居民和企业。“金融要做好以上三个职能，就要进行供给侧结构性改革和扩大对外对内开放。”

对于如何进一步扩大金融业开放。易纲认为有五点考虑：坚持金融服务业开放、金融市场开放与人民币汇率形成机制改革相互配合，协调推进；全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度；完善金融业开放的制度规则，实现制度性、系统性开放；改善营商环境；完善金融监管。

易纲还认为，金融业开放本身并不是金融风险产生的根源，但开放过程可能提高金融风险防范的复杂性，因此需要不断完善与开放相适应的金融风险防控体系。

易纲介绍，未来我国将进一步完善金融风险防控体系。包括：充分发挥国务院金融稳定发展委员会的统筹协调作用，统筹把握各领域出台政策的力度和节奏，形成政策合力；健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架；加快金融市场基础设施建设，做好金融业综合统计；健全问题金融机构的处置机制。

(责编：仝宗莉、杨曦)