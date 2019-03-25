原标题：刘昆：尽快出台政策方案确保减税降费落实到位

24日，财政部部长刘昆在中国发展高层论坛2019年年会上表示，今年实施更大规模的减税和更为明显的降费，全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。下一步，将尽快出台相关政策方案，确保减税降费落实到位，切实让市场主体特别是小微企业有明显减税降费感受，把这件大事办成办好。

刘昆表示，总体来看，今年的减税降费以减税为主体，大约占70%左右。其中，在实施更大规模的减税方面，深化增值税改革、小微企业普惠性税收减免政策、全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例等，都是今年的主要举措。

刘昆指出，深化增值税改革，将现行16%和10%的税率分别降至13%和9%，确保制造业等主要行业税负明显降低；保持6%一档的税率不变，但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增，并继续向推进税制简化方向迈进。同时，今年1月份出台实施小微企业普惠性税收减免政策，放宽了小微企业认定标准，涉及企业1798万户，占全部纳税企业总数的95%以上，其中98%是民营企业。加大所得税优惠力度、提高增值税小规模纳税人起征点、对部分地方税种实行减半征收等措施，都是直接提高标准、放宽范围，增强小微企业享受优惠的确定性和便捷度。全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好提高起征点和6项专项附加扣除政策，减轻工薪阶层税负，提升消费能力。

在推进更为明显的降费方面，刘昆表示，主要是下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可降至16%；继续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策，继续清理规范涉企收费。

刘昆指出，今年普惠性减税与结构性减税并举，着眼“放水养鱼”、增强发展后劲并考虑财政可持续，既是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措，也是完善税制、优化收入分配格局的重要改革，是宏观政策支持稳增长、保就业、调结构的重大抉择。下一步将尽快出台相关政策方案，确保减税降费落实到位，切实让市场主体特别是小微企业有明显减税降费感受。

(责编：仝宗莉、杨曦)