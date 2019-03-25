第九届中国国际空间设计大赛终评活动举行

3月22日，第九届中国国际空间设计大赛(中国建筑装饰设计奖)终评活动在深圳深装集团总部举行。
终评活动现场。
终评活动现场。
作为中国建筑装饰设计界最具权威和影响力的顶级赛事，中国国际空间设计大赛是由中国建筑装饰协会主办、中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府特别支持的国家级设计赛事，是中国建筑装饰设计类的最高荣誉奖。
大赛组委会特邀建筑装饰设计行业业界精英、权威人士、专家学者组成终评工作评审委员会。
深装集团党委书记、董事长、总裁吴富贵出席终评活动现场并发表欢迎致辞：感谢大家莅临深装集团，也预祝本次中国国际空间设计大赛终评会会议圆满成功。他指出，多年来，深装集团扎根福田，充分借助深圳装饰行业资源优势，秉持“设计是龙头”的发展理念，专门成立设计研究院&国际设计联盟，与德国GMP设计公司、美国HBA设计机构、香港陈李设计公司等国际国内著名设计师事务所合作，完成了深圳会展中心、市民中心、北京中华世纪坛等多个具有影响力的大型设计作品。(记者 方瑞 通讯员 王萍)
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