原标题：以减税降费为契机推进高质量发展

面对经济下行压力加大、实体经济困难较多等情况，着眼增强内生动力，能更好推动经济平稳运行、提质增效。有关部门要把落实一系列减税降费政策这项工作切实抓紧抓实抓好，企业也应以减税降费为契机，坚持创新引领发展，加快转型升级，提高内生动力和市场竞争力

近日，国务院常务会议明确增值税减税配套措施，部署落实《政府工作报告》更大规模减税。此后，财政部、税务总局、海关总署发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税改革细则出台。从4月1日起，增值税降率等减税降费措施将陆续落地，给企业带来大幅度的减负。这是经济高质量发展，特别是制造业高质量发展新的重大契机。

面对经济下行压力加大、实体经济困难较多等现实，“大水漫灌”可一时见效但后续负面影响更大，若着眼增强内生动力，则能更好推动经济平稳运行、提质增效。从年初推出的小微企业普惠性减税政策，到这次明确降低增值税税率，减税降费可谓稳增长、保就业、调结构的重大抉择。

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。近年来，很多制造业企业发展遇到成本上升、利润下降等问题。我国此前已实施一些针对实体经济特别是制造业的减税降费政策。比如，2018年5月1日起，下调制造业、交通运输业等行业增值税税率；对于符合条件的先进制造业等企业，退还进项留抵税等。这些举措对提升企业效益起到了一定效果。

不过，面对深刻变化的外部环境，面对推进高质量发展的更高要求，制造业发展面临新形势新挑战，需要通过更“解渴”的措施切实降低企业负担，以此激发市场主体的活力。在去年将增值税税率从17%降至16%的基础上，这次又将制造业等行业现行16％的税率降至13％，降幅之大超过预期，对制造业企业而言无疑是实质性、立竿见影的减负。加上社保降费等措施，企业将能够更好地“轻装上阵”。

减负是为了更好地发展。政策已经明确，如何更好落实政策、充分发挥政策红利，促进经济平稳运行、企业发展壮大，成为当前的工作重点。一方面，有关部门要把落实一系列减税降费政策这项工作切实抓紧抓实抓好，让企业有实实在在的获得感。另一方面，企业也应以减税降费为契机，坚持创新引领发展，加快转型升级，提高内生动力和市场竞争力。值得强调的是，企业应该加强政策学习、运用，科学管理和筹划，以充分享受减税降费红利。

《政府工作报告》提出，要切实让市场主体特别是小微企业有明显减税降费感受，坚决兑现对企业和社会的承诺，困难再多也一定要把这件大事办成办好。“史上最大规模”减税降费即将实施，需要做好大量细致的工作，只有政府部门、企业、社会的共同努力，才能最大程度发挥出改革红利，更好促进经济高质量发展。(经济日报记者 曾金华)

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