原标题：博鳌亚洲论坛2019年年会举行全要素综合演练

本报博鳌3月19日电 （记者王玉洁 实习生符钰超 钟南）3月19日，外交部、公安部特勤局、博鳌亚洲论坛秘书处联合我省有关部门在琼海博鳌组织博鳌亚洲论坛2019年年会全要素综合大演练，这也意味着论坛年会筹备工作进入最后冲刺阶段。

上午9时许，参与演练的工作人员根据不同演练任务佩戴相应证件，并对年会各重点环节进行“全真模拟”。年会接待人员、志愿者、礼宾人员、安保和酒店服务人员等约200人按照演练方案，有条不紊地模拟开幕式进退场等环节。承担不同演练任务的工作人员各司其职、一丝不苟，各环节演练顺利进行，流程衔接精准有序。

演练结束后，参与演练的各方负责人及核心工作人员在博鳌国宾馆召开演练点评会。会议对演练现场出现的问题提出改进意见和建议，并要求我省各有关部门要与外交部、公安部、论坛秘书处做到无缝对接，仔细打磨，确保各环节顺畅有序，全体工作人员要立足本职、再接再厉，以饱满的精神和昂扬的斗志做好各项工作。

海南日报记者了解到，今年全省共招募、培训了400多名高校学生、机关干部参与年会志愿服务工作，并首次引进高水平的会展企业，为论坛年会提供坚强的人力保障。此外，博鳌亚洲论坛国际会议中心等年会核心接待服务单位已按要求对年会主会场、接待酒店等配套设备设施进行修缮更新，确保以最佳面貌、最好状态迎接年会。

省委常委、常务副省长毛超峰，副省长、省公安厅厅长范华平，外交部部长助理陈晓东现场观摩指导演练，并对演练进行点评。

(责编：杨曦、蒋琪)