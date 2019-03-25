原标题：博鳌亚洲论坛2019年年会开幕在即 各项准备顺畅有序

图为博鳌亚洲论坛国际会议中心。 张茜翼 摄

中新网琼海3月22日电 (记者 张茜翼)博鳌亚洲论坛2019年年会于3月26日至29日在海南博鳌举行。记者22日在主会场博鳌亚洲论坛大酒店看到，穿着各式制服的工作人员进进出出，一片忙碌，消防部门开展演练，相关单位正在进行会场布置和检查，力争以最佳状态服务保障年会顺利举行。

消防部门进行演练。 张茜翼 摄

博鳌镇整洁有序。在进入小镇的各个入口及小镇主街道，花团锦簇。进出博鳌的各条道路上，公安部门设置了执勤点，执勤人员认真指挥车辆，疏导交通。

消防部门进行演练。 张茜翼 摄

据海南省服务与利用博鳌亚洲论坛联席会议工作机制领导小组办公室、省委外办(省外事办公室)主任王胜介绍，今年海南招募、培训了400多名高校学生、机关干部参与志愿服务工作，并首次引入海南省高水平的会展企业，为论坛年会的举办提供人力保障。同时，博鳌亚洲论坛国际会议中心等年会核心接待服务单位已按要求对年会主会场、接待酒店等配套设备设施进行修缮更新。

博鳌镇整洁有序。 张茜翼 摄

中远海运博鳌有限公司党委书记洪文兴告诉记者，该公司下属三家酒店共有1065间客房投入年会使用。制定中餐、西餐、自助餐、茶歇、送餐等菜单共计37套，专项设计了成员国代表菜单、增加素食类菜品、清真等食品。精选具有海南本土特色的文昌鸡、博鳌鱼、定安小黄牛、山兰酒等作为主要食材，增强嘉宾用餐体验。

美丽乡村南强村一景。 张茜翼 摄

洪文兴称，该公司重新组建了26名员工组成的国宾班和40名员工组成的贴身管家服务团队，认真组织开展素质要求培训、英语沟通能力培训以及服务技能培训，邀请海南省具有丰富经验的贴身管家作经验交流解疑答问，为重要VIP客人提供专业化、标准化、国际化服务。

武警、消防和电力等各部门也都到岗就位，全面保障论坛安全。琼海市已开展环境卫生综合整治和社会面消防安全普查工作。

工作人员正在对博鳌亚洲论坛会场进行布置。 张茜翼 摄

四大通信公司积极参与服务保障。记者从海南联通获悉，该公司已完成277个保障站点测试、排查与优化、传输干线、专线电路的巡检及隐患整治，投入855万元新建5G基站10个，实现东屿岛、乐城区的5G网络覆盖，为博鳌年会提供全业务通信服务。此外，海南联通还将设立中英双语现场服务点，为参会嘉宾提供优质的网络服务。

博鳌机场方面表示，该机场在人员培训、设施设备维护、环境整治等方面已做好准备。3月21日已联合多个单位开展重要航班全流程保障实战演练，提升各单位重要航班保障期间的通信联络、快速处置和协同联动等方面的综合处置能力。

琼海市利用博鳌亚洲论坛平台展现美丽乡村建设。该市在打造南强村、沙美村两个美丽乡村的基础上，开展两村商务活动场所改造。围绕南强“艺术+”村的定位，完善南强客厅、凤凰客栈、凤凰公社等旅游配套基础设施。南强花海种植花木已全部盛开。另外，沙美村游客服务中心、望海居客栈已完成改造。

此前，外交部、公安部特勤局、博鳌亚洲论坛秘书处和海南省联合组织博鳌亚洲论坛2019年年会全要素综合大演练，参与演练的工作人员均根据不同演练任务佩戴相应证件，对年会各重点环节进行了“全真模拟”。之后就出现的问题提出改进意见和建议，确保各环节顺畅有序。(完)

(责编：杨曦、蒋琪)