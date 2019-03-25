钱文挥：农发行2018年贷款投放1.8万多亿涉农资金助力乡村振兴

中国农业发展银行行长钱文挥接受人民网专访（摄影：王欲然）

人民网北京3月25日电 （记者刘丽丽）由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会在京举行。23日下午，中国农业发展银行（下称“农发行”）行长钱文挥做客论坛现场的人民网访谈间。钱文挥表示，目前农发行2018年贷款投放18000多亿涉农资金助力产业扶贫和乡村振兴。

钱文挥认为，产业扶贫对脱贫攻坚具有至关重要的作用。产业不发展，脱贫攻坚任务很难完成，或者说即使完成，也很难巩固，很难持续。乡村振兴也是如此，没有产业的兴旺，就永远靠“输血”。为此，钱文挥表示，农发行一直秉持着政策性银行的定位，履行政策性银行的职能，在产业扶贫和乡村振兴等方面作出了许多的努力。

“一方面，我们不断地加大投入力度，去年贷款投放18000多亿涉农资金的投入，同时，不断地创新模式，提供农业产业发展、扶贫产业需要的相应的贷款品种。同时，完善我们自己的流程组织架构，对于深度贫困地区三区三州等等给予差别化的信贷政策，更有效地促进产业扶贫的成效的提升和乡村振兴所需要的产业兴旺的金融服务的需要。”

钱文挥表示，近年来，农发行高度重视农村基础设施方面的投入。仅仅在去年，农发行就投放了将近8000亿的贷款用于农业农村的基础设施建设。“现在全行的贷款接近52000亿，光基础设施就有26000亿，超过一半，这个也说明我们对于农村基础设施的高度重视”。

钱文挥认为：“农业农村基础设施的投入，需求是巨大的，光靠农发行一家不能完全解决所有的问题。因此，政策上要多地给予引导，财政上更多地给予扶持，政策性银行也要更多地进行投入。同时，有许多基建项目符合市场化原则的，也可以吸引和引导更多的市场化的资金来进行投入，包括商业银行的资金、各类投资基金等。希望社会各界在农业农村基础设施投入方面给予更大的关注和投入。”

扶贫先扶志，打脱贫攻坚战，实现乡村振兴，关键是调动农民积极性，农发行在这一块上又做了哪些工作？

钱文挥表示，农发行高度关注对基层干部、脱贫攻坚带头人等的培训。农发行选派大量的干部在基层脱贫攻坚一线工作。有的在县里面挂职，当副县长，有的驻村当第一书记。农发行和很多区域进行了合作，举办了脱贫攻坚基层干部的培训班，目前已经培训了将近600个基层学员。今年，农发行还要进一步提高培训人员的覆盖面。

除了基层干部以外，农发行重视对致富带头人和实用科技人才的培训教育工作。农发行和一些教育机构进行合作，投入资金，对一些贫困地区的或者说产业发展急需地区的专业技术人才和致富带头人进行培训。同时，农发行加强对大学生村官的培训。

“在这里呼吁社会各界，无论是企业和各类组织，都能够关心、关注农村地区的基层干部、科技人才、大学生村官、致富领头人的专业培训工作。希望各家企业能够吸收一批专业人才工作一段时间，在实践当中提升，再返回农村，成为各个领域的带头人。”

(责编：李楠桦、杨曦)