杨浩涌：人工智能将赋能和重构二手车行业价值链

人民网北京3月25日电 （记者孙婷婷）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛23日-25日在北京举行。

车好多集团CEO、瓜子二手车和毛豆新车网创始人杨浩涌在“人工智能如何重塑社会”论坛环节表示，借助人工智能的快速迭代性、自我增强与延展性，我国二手车行业跨越了基于规则的专家系统，从依靠以老师傅经验为生产力的行业阶段直接进入到了基于机器学习和深度学习的人工智能时代，仅3年时间就实现对发达国家二手车行业30年的追赶和超越。

“培养一个可以定价的老师傅，至少要6年，而他只能看10个品牌，100余款车。”据杨浩涌介绍，受制于人的经验的不可大规模复制性，以前的国内传统二手车交易市场车况、车价不透明，用户信任度很低，基本只做一锤子买卖。

“没有中间商赚差价”的直卖模式则将人工智能与“人”结合，让消费者从为经验低效付费到为一站式的高品质服务付费，“以瓜子二手车平台为例，价格全部由智能系统完成，可以覆盖200个品牌1.6万款车。” 杨浩涌说。

在杨浩涌看来，人工智能的深度应用，推动了二手车行业效率与体验的重构，在产业上实现了从单一行业到产业集群的扩展，未来“将加速中国汽车的流通，降低中国家庭的用车门槛，大幅拉动幸福指数和社会消费。”

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