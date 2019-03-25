原标题：沿着开放大道勇毅笃行 共同行动造福世界人民——写在博鳌亚洲论坛2019年会开幕之际

新华社海南博鳌3月25日电 题：沿着开放大道勇毅笃行 共同行动造福世界人民——写在博鳌亚洲论坛2019年会开幕之际

碧海椰风，博鳌亚洲论坛2019年年会拉开了帷幕，全球政商学界代表再度聚首海南，调整好表针方位，即刻进入“博鳌时间”。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”去年仲春时节，国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上宣示。

一诺千金。随着一项项对外开放政策接连推出，一条更加宽畅的开放之路延展向四面八方。处在新的历史方位的中国正沿着开放大道勇毅笃行，在高质量发展的实践中更好地与亚洲和全球互利共赢。

言必信行必果 开放大道上驰而不息

东屿岛上，临海而立，时代大潮浩浩荡荡奔流而来。

博鳌，浪花拍岸。“中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。中国改革开放必然成功，也一定能够成功！”

习近平主席一年前的演讲声犹在耳畔，宣示了新时代中国扩大对外开放的坚定决心，也为世界发展注入了中国信心。

中国，风潮正劲。一年的时间，一系列对外开放重大举措陆续落地，涵盖放宽市场准入、改善投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等多个方面。

“刚刚通过的外商投资法给外资提供了政府采购的平等机会。”才结束埃及之行又马不停蹄赶来博鳌的王磊兴奋地说。作为跨国制药企业阿斯利康全球执行副总裁，他对外商投资法格外关心。

这部由十三届全国人大二次会议通过的法律，不仅明确内外资企业一视同仁、平等对待，全面确立对外资的准入前国民待遇加负面清单管理制度，还针对外国投资者普遍关心的知识产权保护、技术转让等问题作出了明确的保护规定。

通过立法回应外资企业关切，国际社会感受到中国推动构建开放型世界经济的决心和诚意。

投资环境的日益改善让越来越多的外资企业感到清新舒畅，一如此时博鳌朗风习习。

法治是最好的营商环境。“确立以制度为保障、以规则为基础的投资环境，将推动我国在全面开放新格局中实现更高水平、更高质量的发展。”中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕说。

一年来，金融领域诞生了诸多“第一个”：第一个合资银行卡清算机构、第一个外资控股证券公司、第一个外资控股保险公司……

一年来，汽车制造等产业进一步向外资敞开大门，宝马、特斯拉、大众等纷纷拥抱中国市场。在全球跨境投资大幅下滑的背景下，中国成为外商投资的热点，去年更是创下引资规模历史新高。

一年来，我国出台了新版外商投资准入负面清单，外资限制性措施缩减了近1/4。出台外商投资法，加大对外商投资的促进和保护力度。

一年来，中国新设海南自贸区，升级扩容上海、广东等自贸区，并提出探索建设中国特色自由贸易港。目前，中国已与20多个国家和地区签署了自由贸易协定。

尽管全球经济增长又现疲态、贸易保护主义频频抬头，中国依然在开放的大道上驰而不息。中国用100多项重要改革举措，践行着对世界的诺言，向世界展示了全面加速对外开放的全新姿态，也推动自身经济更好地实现高质量发展——

中国关税总水平由9.8%降至7.5%；新设外资企业增长近70%；货物贸易总额超30万亿元，服务贸易增长11.5%；消费对中国经济增长贡献率升至76.2%……

对外开放阔步前行，中国市场也随之焕发出新的活力。“中国进一步向外资敞开大门，由此带来的‘鲶鱼效应’将促进国内企业在与外资企业同台竞争中加速转型升级。”在可以预见的激烈竞争面前，哈尔滨九洲电气股份有限公司董事长李寅显得干劲十足。

“我们正加速进入一个以开放促改革、促转型、促增长，以更高质量开放来实现高质量发展的新阶段。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说。

中国声音在世界回响 开放共赢成全球共识

在日趋复杂的全球变革中，到底哪些会为人类社会发展带来机遇，究竟怎样做才能克服前所未有的挑战，众说纷纭。

只有在历史规律中方能看清大势。去年的博鳌亚洲论坛上，习近平主席从和平合作、开放融通、变革创新等方面对世界大势作出了清晰的判断：

“只有坚持和平发展、携手合作，才能真正实现共赢、多赢。”

“人类社会发展的历史告诉我们，开放带来进步，封闭必然落后。”

“谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。”

一年后，这些精准“把脉”得以印证，中国的对外开放为自身经济发展注入了强劲的动力，更将发展成果惠及世界。

2018年，中国国内生产总值增长6.6%，总量突破90万亿元。中国经济总量位居全球第二、对世界经济增长贡献率连续多年超过30%。

正如国际货币基金组织总裁拉加德的评价，中国扩大开放“为当今世界增加了确定性和希望”。

“会飞”的斯洛伐克汽车、捏得起绣花针的德国仿生机械手，香气四溢的埃塞俄比亚咖啡，口感醇厚的阿塞拜疆蒸馏酒……去年11月，在首届中国国际进口博览会上，来自全球170多个国家、地区和国际组织的3600多家企业，纷纷亮出“宝贝”产品，共享中国发展新机遇。短短６天，按一年计，累计意向成交578.3亿美元，开放合作迸发出澎湃动力。

首届进博会的共襄盛举，掷地有声地回答了时代之问。面向未来，中国正着力推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、金砖国家领导人会晤、中国国际进口博览会、APEC会议、二十国集团（G20）峰会……回望已经过去的这一年，从主场外交到国际会议，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的声音在世界回响。

“中国改革开放的成功证明，越是对外开放，越能合作共赢。”新加坡隆道研究院总裁许振义认为，改革开放带来的经济红利不仅使中国民众受益，也带动了世界经济。

2018年6月，中国农村改革的发源地小岗村迎来了一批远道而来的客人——他们是北京大学南南合作与发展学院的学员。他们此行的目的是感受中国改革发展的历程，寻找中国实现发展的“钥匙”。

“中国在改革开放、减贫和经济发展方面取得的成就令人十分钦佩。我想将这里学习到的成功经验，结合塞内加尔的国情，找到适合我们的发展道路。”来自塞内加尔的阿卜杜拉耶·恩迪亚耶说。他表示，中国的对外开放是全方位的，既有互惠合作，也有经验分享，让广大发展中国家大为受益。

开放共赢理念正在逐步成为全球共识。一年来，越来越多的国家表达了希望同中国加强互利合作、共同维护多边主义、推动全球化进程的意愿：

上海合作组织青岛峰会上，成员国领导人签署、见证了23份合作文件，达成了一系列重要共识，展现出扩大务实合作、实现共同发展的决心。

中非合作论坛北京峰会上，非洲领导人表示愿做中国可信赖的朋友和伙伴，向世界传递了中非携手并进的强烈信号。

2018年，“一带一路”倡议提出5周年之际，又有67个国家同中国签署了合作文件。目前，已有超过150个国家和国际组织同中国签署了合作文件。

……

“世界因共同而美好”，今年博鳌亚洲论坛年会的宣传片反复播放着这句话。在共同的挑战面前，世界应该有共同的目标。越来越多国家和中国一道，选择开放共赢，共同行动以谋求共同发展。

面对新挑战勇毅笃行 各方期待互利共赢的“博鳌声音”

虽已走过万水千山，仍需不断跋山涉水。当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，全球面临的不稳定不确定因素依然很多。

历史经验告诉我们：相通则共进，相闭则各退。

“在贸易保护主义和反全球化情绪抬头之际，全球贸易投资发展需要更高的透明度和更平等的机会，以增强投资者信心。”挪威中国商会董事会主席拉尔斯·贝格·安德森认为，近期中国推出的外商投资法已经明确地传递出这一信号。

当前，全球都面临经济复苏、数据革命、科技引领等共性问题。本届博鳌论坛年会主题为“共同命运、共同行动、共同发展”，各界期待与会精英聚焦共性问题，提出“博鳌方案”，缓解难题、共克时艰。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，全球化和自由贸易是经济发展的客观趋势，多边主义、对话合作是大多数国家的愿望，开放、创新是世界经济和全球化持续前行的不二选择。

“身处一家科技企业，我认为无论是实现中国的高质量发展，还是亚洲乃至世界经济的持续繁荣，数字科技将是一个最重要的手段和路径。”又一次来到博鳌寻求思想碰撞的京东数字科技集团CEO陈生强，带来了自己的思考。他认为，用数字科技去服务实体经济，不应该仅限于服务业，还要把制造业、农业纳入进来，让一二三产业都能够实现从信息化向数字化迭代。

今年，“科技创新”正是年会的关键词之一，陈生强所提出的观点可以在年会众多议题中得到充分探讨。在与会嘉宾的观点交锋中，大数据、人工智能、分享经济、海洋经济、5G与物联网等领域如何驱动经济增长，或将日渐明晰。

与此同时，另一个关键词“开放”，也将被频繁提及。李保东介绍，在开放型世界经济板块，世界经济展望、服务业开放、WTO改革、跨境电商、自贸区与自由港等议题紧扣时下热点，并会发出有价值的“博鳌声音”。

从名不见经传的渔业小镇，到如今国际范儿十足的永久会址，博鳌的巨变正是“开放”和“创新”的缩影。走过18载风云激荡，这两个关键词已经深深烙印在博鳌的每一步变迁中。

面向未来，开放、创新既是中国进一步深化改革的重点，也是亚洲与世界应对结构性改革挑战的关键。

察势者智，驭势者赢。在新起点上，本届博鳌亚洲论坛年会将奏响新时代改革开放的强音，为全球共赢发展贡献更大的智慧和力量。

(责编：朱江、仝宗莉)