原标题：财经观察：滚滚车轮上的商机与红利——中欧班列惠及中法商贸合作

新华社巴黎3月25日电 财经观察：滚滚车轮上的商机与红利——中欧班列惠及中法商贸合作

新华社记者徐永春 唐霁

行驶上万公里，跨越欧亚大陆，历时18天……一列从武汉始发的中欧班列3月初的一个清晨驶抵法国里昂南部的韦尼雪货运场站，列车上满载来自中国的运动和户外用品、电子产品以及文化展出用品。

历史上,里昂是古代丝绸之路抵达西欧的一个终点。如今，依托“一带一路”倡议，穿梭于欧亚大陆间的中欧班列成为新丝绸之路上的“钢铁驼队”，为法国第二大城市里昂带来新机遇，也见证和促进了中法贸易发展。

德国国际铁路承运有限公司负责中欧班列武汉至里昂线在德国杜伊斯堡的转运和运营。该公司总经理马塞尔·施泰因介绍，中欧班列为中国和欧洲这两个全球重要贸易市场提供了“完美的”货运解决方案。“铁路运输成本比空运大幅降低，与海运成本相当，但时间则大幅缩短。例如，武汉至里昂段，海运需要1个多月且受天气因素影响较大，而通过中欧班列只需18天。”

据了解，中欧班列自2011年开通以来，开行量一路增长，2011年，中欧班列全年开行量仅17列，2018年开行量达6300列，到达欧洲15个国家的50个城市，穿越欧亚腹地主要区域，连接起中欧间近百个城市，形成贯通欧亚大陆的国际贸易大动脉。

在法国，中欧班列的轨迹也不断延伸。2016年4月，武汉开通了全国首个法国班列，将此前至德国杜伊斯堡的线路向欧洲西南方向延伸至法国里昂。2017年10月，武汉开通了“武汉—杜尔日”专列。

负责中欧武汉班列运营的汉欧国际物流公司董事长王利军介绍，目前武汉每周有两个班列可到里昂，并且通过里昂分拨到巴黎、波尔多、杜尔日等地。“武汉—杜尔日”公共班列正在筹备中，计划于2019年开通。

里昂韦尼雪货运场站负责人贝尔纳说，2016年之前，该场站几乎从未见过来自中国的集装箱。2016年中欧班列武汉至里昂线开通后，场站每周定期卸载来自中国的集装箱。“虽然目前来自中国的集装箱在货场占比不算大，但是我期待越来越多的中国集装箱通过中欧班列抵达这里。”贝尔纳说。

据了解，武汉法国班列早期主要运载单一的机械产品，但现在承运货物种类不断丰富，包括汽车零配件、航空配件、医用产品、法国葡萄酒等，发运量及实载率也逐年递增。与此同时，通过“一带一路”国际合作高峰论坛、中国国际进口博览会等大型活动以及在欧洲各地的商贸物流推介会，中欧班列在法国的认知度不断提升，迪卡侬、标致、雪铁龙等越来越多的法国大型公司成为中欧班列长期客户。

施泰因认为，中欧班列在法国有很大潜力，他所在的公司已经通过中欧班列为法国一家大型运动和户外产品零售商累计运输了超过800吨货物。“随着欧洲与中国贸易日益密切、‘一带一路’倡议在欧洲认知度逐渐提升以及中欧班列运输时间进一步缩减，不仅更多大公司关注和选择中欧班列，许多法国中小型企业和有个性化需求的客户也开始对中欧班列感兴趣。”

2018年，中法贸易额超过600亿美元，创历史新高。里昂新中法大学协会副主席阿兰·拉巴认为，中欧班列在法国进一步发展将依托法中贸易的增长和平衡，以及法国出口能力的改善。法国许多企业参加了去年举办的首届中国国际进口博览会，这为两国贸易和中欧班列发展注入了新活力。

业内人士指出，随着承运装备与技术的不断升级，中欧班列将满足更多专业需求较高的行业。例如，随着铁路冷链物流技术的提升，不同地区的农产品、畜牧产品将有望通过中欧班列实现更大范围、更大规模的运输。

王利军透露，汉欧公司正在与法国波尔多葡萄酒协会沟通，希望把波尔多产区的酒庄请上“汉欧云商”平台，让中国买家可以直接向酒庄下单，然后通过武汉冷链班列把这些葡萄酒运回中国，让更多、更好的法国葡萄酒摆上中国百姓餐桌。

勃艮第是法国葡萄酒传统产区之一，当地博若莱葡萄酒协会主席多米尼克·皮龙说：“当地葡萄酒农对中欧班列很感兴趣，希望将古丝路终点里昂和武汉用中欧班列连接，把这条路变成一条飘香的美酒之路。”

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