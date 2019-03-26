原标题：博鳌亚洲论坛2019年会今日开启 “博鳌时间”有哪些看点值得关注？

(图片来源：博鳌亚洲论坛)

中国网财经3月26日讯(记者 宗高)今天，中国海南将迎来全球目光的聚焦，正式开启一年一度的“博鳌时间”。

博鳌亚洲论坛2019年年会将于3月26日-29日在中国海南博鳌举行。面对当前经济全球化遭遇的波折，保护主义、单边主义的加剧，亚洲和世界经济面临的风险和挑战犹存的局面，本届年会将主题定位“共同命运 共同行动 共同发展”。世界各界期待与会精英聚焦共性问题，提出“博鳌方案”，期待“博鳌声音”，缓解难题、共克时艰。

此外，外交部发言人22日宣布，国务院总理李克强将于3月28日应邀出席在海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式并发表主旨演讲。

博鳌看什么？

看关键词：开放、多边合作、创新

在此前博鳌亚洲论坛秘书处召开的新闻发布会上，博鳌秘书长李保东介绍，2019年年会的主题和议题，是在与论坛发起国、理事、咨委、会员、企业、媒体伙伴以及多家智库经过多轮讨论后确定的，涵盖了各方最为关注的问题。

在这一主题下，本届年会初步拟设置50场左右的正式讨论，包括开幕大会、分论坛、CEO对话、圆桌会议等。具体议题拟设五大版块，包括开放型世界经济版块，多边主义、区域合作、全球治理版块，创新驱动版块，高质量发展版块，热点前沿版块。

李保东表示，全球化和自由贸易是经济发展的客观趋势，多边主义、对话合作是大多数国家的愿望，开放、创新是世界经济和全球化持续前行的不二选择。“本届年会要为参会各方搭建开放包容的讨论平台，也要为凝聚全球治理共识向世界传递明确的信息。”

据介绍，在开放型世界经济版块，年会将突出“开放”这一关键词，下设世界经济展望、服务业开放、WTO改革、跨境电商、自贸区与自由港等议题；

在多边主义、区域合作与全球治理版块，年会将突出“多边合作”这一关键词，下设全球治理、“一带一路”、岛屿经济、亚洲区域合作组织对话等议题；

在创新驱动版块，年会将突出“科技创新”这一关键词，下设可持续发展、5G与物联网、“AI+”时代、大数据、分享经济、海洋经济等议题。

此外，年会还将围绕乡村和城市建设、制造业、金融、消费等领域进行探讨；聚焦政治、外交、教育、文化、健康、民生等议题，拟设置南海分论坛、健康分论坛、大学校长对话等活动。

博鳌看什么？

看“报告”：四大学术报告首日抢先发布

此前，博鳌亚洲论坛研究院发布消息，年会期间，除了延续历年惯例发布《亚洲经济一体化进程》《新兴经济体发展》和《亚洲竞争力》三大学术报告外，今年还将推出《亚洲金融发展报告》，这也是博鳌亚洲论坛研究院首次与亚洲三家国际机构合作的学术成果。据悉，这四份报告将在2019年年会首日的新闻发布会上正式对外发布。

2019年的四份报告各具亮点。亚洲作为世界经济的发动机之一，在单边主义、贸易保护主义势力加大的背景下，能否持续推进一体化是《亚洲经济一体化进程2019年度报告》关心的核心议题；

中美贸易摩擦、新兴经济体货币贬值、美联储加息等全球性热点议题，都成为《新兴经济体发展2019年度报告》的重点议题；

《亚洲竞争力2019年度报告》则认为，在全球贸易保护主义抬头，贸易摩擦不断增加的背景下，经历了亚洲金融风暴和国际金融危机洗礼的亚洲经济体，抗风险能力大大提升，经济开放与合作保持动力。

此外，《亚洲金融发展报告：基础设施融资篇》是博鳌亚洲论坛研究院首次与其他国际机构合作撰写的旗舰报告。报告分总览、东亚、南亚、中亚和西亚五个板块，系统梳理和总结了各地区在基础设施建设和融资方面的机遇与挑战。

博鳌看什么？

看“创新”：博鳌论坛年会试点智能网联汽车服务

近年来，中国以新科技革命和产业变革为契机，促进新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级：通过实行市场准入负面清单、为资本市场设立科创板并试点注册制等制度创新，襄助新技术、新业态、新经济成长。

中国对世界经济增长贡献率连续多年超30%，创新驱动功不可没。因创新而涌现的增长源泉，不仅塑造中国发展新优势，也为亚洲和世界经济发展积蓄了更大增长活力。

据介绍，在本次博鳌论坛创新驱动议题版块，年会将突出“科技创新”这一关键词，设立了5G与物联网、“AI+”时代、大数据等议题。

今年博鳌论坛年会期间，人们将有机会体验智能网联汽车服务,一窥中国新技术应用成果。据报道，海南省工信厅为更好服务论坛年会，今年博鳌亚洲论坛期间，博鳌乐城区域将展示并试点智能网联汽车服务。

该项技术是车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶。

(综合新华社、人民日报、外交部网站等报道)

(责编：杨曦、蒋琪)