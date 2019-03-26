原标题：深圳开出首张“秒批”个体户营业执照

本报讯 （记者刘友婷）3月20日，全国首张个体工商户“秒批”营业执照在深圳市龙岗区行政服务大厅发放。记者了解到，该市市场监管局联合龙岗区委区政府共同推出个体工商户“秒批”改革，将个体户设立由原来的2个工作日大幅压缩至符合条件即时审批通过。

在开展个体工商户“秒批”改革中，深圳坚持标准化，在经营场所申报上，应用全市统一地址库选填地址方式取代原有的住所信息文字录入方式，实现地址信息的精准、规范；在经营范围的申报上，建立经营范围标准化表述用语的数据规范，将经营范围申报由原来的手工填报方式改为菜单选择方式。在此基础上，运用大数据技术梳理深圳个体工商户申报的高频服务事项，编制商事登记“秒批”事项清单。

据介绍，首批“秒批”事项清单，包括商业零售、维修服务、洗衣服务、餐饮服务等，主要是实体经济领域的经营范围，约占个体户常见经营项目的75%以上。

深圳还运用先进信息技术解决“秒批”技术难题，包括引入互联网实名核身技术，实现对申请相关人员的身份真实性进行有效识别；嵌入名称负面清单库，加强对商事主体名称的智能判断；应用统一地址编码规范地址申报信息，智能拦截虚构地址；连接市场监管、税务等部门的失信人员名单库，实现失信联合惩戒，让失信者寸步难行。

此外，个体户“秒批”系统将与人脸识别自助发照、微信邮寄发照、电子营业执照发照系统衔接。市民通过银行U盾和刷脸，即可自主选择在办事大厅“立等可取”、邮政快递“上门送达”或电子证照“在线送达”，真正实现“零材料、零见面、零跑动”。

为保证质量，还建立了“秒批”登记与监管闭环。市场监管局建立“秒批”登记的人工随机抽检机制，对“秒批”通过的商事主体名称、经营范围等关键性信息进行质量检查，不符合相关法律法规规定的，依法予以纠正或撤销。

此次推出的个体工商户“秒批”将申请业务从以往的2个工作日缩短至5分钟内甚至数秒钟即可完成，并可自动审批获知结果；同时实现24小时审批“不打烊”，个体工商户无需预约、无需排队、无需提交纸质材料，也无需工作人员逐项对照材料进行审核，随时随地自主办理登记和注销业务。

据统计，2018年，深圳市市场监管局“秒批”业务量占全部业务总量的31.34%。下一步，还将按照“成熟一批、推进一批”的原则，在符合条件的区（新区）开展商事登记“秒批”服务，逐步扩大业务范围，努力实现覆盖最大化。

(责编：蒋琪、杨曦)