原标题：广州白云世界“A货集散地”标签为何摘不掉

一个创新的社会，不能任由造假售假者在某些地方肆意妄为。让市场更规范，让消费者更放心，不仅是监管者的责任，也是社会发展的动力之源。

大概只花正品十分之一的钱，你就能拿到一款高仿GUCCI。而且，“你查物流信息，显示这款GUCCI包从意大利威尼斯发货，除了海外代购票据，还有清关信息，加上包包几乎以假乱真，绝对不会让人怀疑。”

据新京报报道，这些造假商家，聚集在广州白云世界皮具城及相邻的民宅里，通过“微商”、“海淘客”，将大量的高仿奢侈品卖到各地。在整个售假流程中，负责拉客的“马仔”、商家、售假微商、快递公司等环节分工明确，形成了“假海外代购”一条龙的服务链条。

只有想不到，没有办不到。从记者暗访的情形看，白云“海淘”造假商家之前还会将高仿包寄到国外，后来，由于有物流公司参与造假，客户只需要提供国外发货地址、国内转运物流公司的运单号、收货人的联系电话以及姓名，就可以制作假快递信息，且实现了可查询，不由你不相信。

对此，当地并非没有治理行动。据披露，从2012年开始，当地就试图擦亮广州“皮具商都”招牌，揭掉“A货集散地”这一标签。其后几年，几乎每年都会开展打击行动。然而，现实情形是，历次的打击与整治的结果，却让商家造假更隐蔽，并催生出更新、更完备的造假模式，搅动更多的环节参与到造假中来。

这样的结局显然出乎人的意料，当然并不是说不应该搞整治行动，只是不可否认的是，这些行动不应该是被动的、短期的，而应该多一些积极与主动，多一些长远思维，多一些基于产业本身发展的考量与规划。

其一，整治应该积极主动，并形成常态化监管。以往集中打假大多是因媒体曝光采取的行动。也因此，基本上每一次整治也都是针对若干被报道对象的“专项整治”。这样的操作不可能治本。

其二，假货之所以畅行无阻，还在于在局部社会形成了某种“利益共谋”机制，若想彻底治理，必须铲除形成“共谋”的土壤。在监管者而言，需标本兼治，打出针对微商、代工、物流等一系列组合拳，仅仅攻其一点，当然不可能奏效。

还有，从根本上讲，打假之外，仍需在构建替代产业上下功夫。白云“A货集散地”长期存在，或许会给当地带来一些亮眼的经济数据，但从长远看，并不值得。此举不仅会败坏地方的声誉，也会抑制当地正当产业的发育。既然做高仿就可以赚大钱，又怎么会有热情去创新？唯有坚决打击假货，彻底斩断造假产业链，才有可能释放内生动力，推动当地的产业转型升级。

既然代工、做高仿能够乱真，则其本身就意味着有品牌创新的基础。只有专注目标，致力于打造新的品牌，才是未来的出路所在。特别是，随着《电子商务法》的实施，针对微商、代购等各种监管也逐渐收紧，改弦易辙正在其时。

一个创新的社会，不能任由造假售假者在某些地方肆意妄为。让市场更规范，让消费者更放心，不仅是监管者的责任，也是社会发展的动力之源。

□斯远（媒体人）

相关报道见A08-09版

(责编：朱江、杨曦)