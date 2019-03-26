原标题：打击流量造假需要全平台治理

让流量和数据真起来，互联网及相关行业才能够真正有一个健康的生态和未来。

近日，针对热搜榜、热门话题榜刷榜行为，新浪微博官方表示，异常搜索词相关明星、节目、事件名称，3个月不能再上热搜榜；异常话题词相关明星、节目、事件名称，3个月不能再上话题榜；相关账号3个月不能主持话题。

这不是微博官方第一次打击刷榜行为。早在2016年11月，微博官方就公布了一批通过违规手段刷话题阅读数，旨在冲击热门话题榜单的话题和账号，并对话题和主持人做了封号处理。在被封禁的刷榜名单中，不乏多个明星大咖、综艺节目、热门网剧……在网络上一时引发“数据打假之后，才知道谁在裸奔”的群嘲。

网络流量、数据造假，早就不是秘密。从电商刷单到微信阅读量注水，再到专门提供刷单、刷流量造假服务的网店、造假的商家，但凡有流量的地方，就都可能找到造假、注水的痕迹。热搜刷榜一定程度上只是当前互联网领域流量和数据注水的一个缩影。就在上个月，媒体还报道，一些名人或者明星发布一条内容普通的微博，转发动辄上百万、上千万甚至更多，其背后就有不少是通过刷数据来实现的。而有的视频平台、直播平台刷出来的流量数据，往往令舆论惊呼“网民不够用了”。

流量造假久病难医，一个主要的原因就是，往往是头疼医头、脚痛医脚，只依靠某一家平台的打击，难以解决产业链的问题。

因此，不只是微博热搜需要数据、流量打假，其他互联网平台也都应拿出相应的治理举措，需要从全平台、全产业链治理，需要从线上到线下监管无缝衔接。

让流量和数据真起来，各互联网平台的“守土有责”不容缺席。相关专业声音早就指出，当前界定刷单、刷榜等人为操纵流量的做法，在技术上并没什么难度。关键是平台自身要摆正态度、承担起责任，把监控异常数据、屏蔽造假空间的相关投入，纳入平台运行的必要成本。

当然，作为平台，一般只能对数据异常或者有刷单、造假嫌疑的账号进行处理，而从有效治理角度，提升对“作弊者”的震慑力，还得加大对背后的数据造假黑产的治理力度。这需要加强平台与监管部门乃至司法部门之间的信息共享与联动。

互联网流量、数据造假之所以如此普遍，与违法违规的成本低，有着直接联系。如果说平台把好关，是从事前预防角度提升造假的难度，那么强化对造假产业链的治理和追责，就是从事后惩戒的角度，抬高违法违规成本，两者缺一不可。如已经开始实施的电子商务法已明确禁止刷单，执行环节应该跟上。

另外，很多领域的流量注水，也是直接受某种畸形利益分配机制的鼓励。像明星上热搜就意味着身价，阅读数据就等于“估值”，自然刺激了相当一部分人的“铤而走险”。中国互联网发展到目前阶段，应该有底气和能力对数据造假说不。而相关行业，也应该升级和丰富评价体系，告别“唯流量”倾向。

互联网连接一切的时代，网络流量和数据注水，是一个影响至深、覆盖多个产业链的痛点。它与不少领域都深度捆绑，从电商到娱乐，再到创投乃至整个互联网相关行业，都很难不受其影响。纵容数据、流量造假，也就无异于为这些行业及数字经济注入泡沫。让流量和数据真起来，互联网及相关行业才能够真正有一个健康的生态和未来。

(责编：朱江、杨曦)