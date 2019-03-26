京津冀2035年实现地下水采补平衡

本报讯 (记者蒋菡)3月22日是第二十七届“世界水日”，水利部副部长魏山忠在当日举行的国新办新闻发布会上介绍说，为解决华北地区地下水超采问题，水利部联合财政部、国家发展改革委、农业农村部等研究制定了《华北地区地下水超采综合治理行动方案》，并将这次综合治理的重点确定为京津冀地区，包括两市一省地下水超采的区域，大概涉及11个地级市、149个县区，治理面积约8.7万平方公里。
中国是缺水国家，人均占有的水资源量在世界排位靠后，时空分布不均，南多北少。华北地区是我国缺水最为严重的地区之一，特别是京津冀地区。超采地下水导致了河湖水面的萎缩，甚至干涸。魏山忠表示，在一些地方经常能看到有河皆干、有水皆污，地面沉降、海水入侵等生态环境问题非常突出，对我国水安全和区域可持续发展带来了严重威胁。
据介绍，上述行动方案的目标是，到2022年，京津冀地区在正常来水的情况下，能够做到年均压采地下水25亿~26亿立方米，现状超采量压减率70%左右，让三分之二的地区做到采补平衡，特别是超采区城镇，力争做到全部实现采补平衡。到2035年，全面实现地下水采补平衡，超采亏空水量逐步填补。海河流域水资源开发利用的强度，由现在的106%降到75%左右，其中地表水开发利用率大概是按50%左右控制。
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