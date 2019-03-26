原标题：调控转向一城一策 三四线房价上涨乏力

今年以来，个别城市房地产调控政策调整的消息不时传出，在引起市场高度关注的同时，业内关于楼市调控是否放松的言论亦此起彼伏。3月23日，住房和城乡建设部副部长倪虹在中国发展高层论坛2019年年会上强调，楼市调控政策没有出现松动，房地产市场调控不会动摇，因城施策就是一城一策。

昨日，东方金诚工商企业部技术负责人王璐璐在接受《证券日报》记者采访时表示，2016年第四季度以来的楼市调控一刀切，主要是为了遏制当时房价过快上涨及房地产市场过热现象，从目前来看，房价快速上涨态势已得到遏制，且市场预期趋于稳定。在此背景下，要结合各个城市的差异性，推动楼市调控分化趋势。其中，一城一策无疑更有针对性，更有利于房地产市场持续健康发展。

据记者不完全统计，今年以来，包括长沙、杭州、宁波、成都等地已相继提出，将按照“一城一策”原则制定有针对性地楼市调控政策。与此同时，海口、广州、西安、南京等地，分别从人才引进政策、落户政策等方面，适度放松过往的调控政策。

“近期，部分城市房地产调控放宽现象确实存在，但这并非预示着楼市调控政策在全国层面的放松。”王璐璐表示，当前一二线城市和三四线城市楼市表面上看均呈现量价趋稳态势，但其支撑因素却完全不同。具体来看，一二线城市主要受制于持续严厉的调控政策及复杂多变的外部经济环境，三四线城市主要受棚改货币化安置政策调整、返城置业趋于理性等因素驱动。基于不同的支撑因素，预计未来楼市调控将显著分化。即一二线城市因潜在的房价上涨压力犹存，短期内调控政策难松动，仍将以“房住不炒”、抑制非理性需求为主基调，一方面调整商品房投资属性，另一方面优化供给结构，提高保障性住房供给；三四线城市房价缺乏继续上涨的动力，但持续下跌同样受诸多因素的制约，未来调控重点在调供给、稳需求以及一城一策等方面，以此防止三四线城市的房地产市场大起大落。

诸葛找房副总裁苑承建在接受《证券日报》记者采访时表示，首先要明确的是，由于各城市间的差异性，精准的楼市调控势必要转向分类指导、一城一策上来，不管方式、手段或力度如何，最终的目标都是为了促进房地产市场平稳健康的发展。从构建房地产市场调控长效机制上说，未来要进一步完善住房保障体系，推进多渠道住房供给，满足不同层次的住房需求。最为重要的，是要从监管方面减少人为炒作造成的市场波动。

(责编：朱江、杨曦)