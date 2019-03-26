原标题：新能源车企垫付资金超千亿元 政府发放2016年及以前126亿元补贴款

3月19日，工信部发布《关于2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示》，公示了2015及以前和2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息，涉及补贴金额达126亿元。

《证券日报》记者查阅公示信息显示，此次补贴中2015年的车辆约拨款30亿元，2016年车辆补贴占比近八成约95.79亿元。如公示期无异议，这些补贴将下发给近百家企业。

事实上，在过去两年中，工信部已先后6次组织专家对新能源补贴进行审核。记者统计新能源汽车推广应用补贴资金审核显示，自2017年5月份至今，企业申报推广数共计70.52万辆，专家组核定推广数为61.51万辆，核定通过率约为87%；累计申请清算资金达669.22亿元，通过审核资金达624.06亿元，通过率约为93%。

据不愿透露姓名的车企负责人告诉记者，新能源汽车补贴款分为中央补贴和地方补贴，中央补贴在企业递交申请公文及资料后，需经发改委、财委、工信部和财政部层层审批和检验；而地方补贴涉及众多城市申报流程略有差异，但均涉及发改委、财委等政府部门，审批环节多、流程长，从而延长新能源汽车补贴回款周期。

据记者观察，补贴领取大户比亚迪在2018年上半年应收账款期末余额高达573.69亿元，占其总资产比例29.99%。比亚迪方面称，主要受新能源汽车补贴款资金回笼缓慢影响所致。另据北汽蓝谷2018年上半年审计报告显示，北汽新能源补贴组合高达71.22亿元，占到应收账款总额的80.94%。

百家车企两年获补624亿元

行业前五夺去超半数补贴款

在3月19日公示中，涉及2015年的补贴款约为30亿元、2016年度约为96亿元。其中，比亚迪在2015、2016两年中共获得新能源补贴约26.89亿元，占补贴总额的21%；排名第二的吉利汽车两年内获补共计11.11亿元，尚不足比亚迪的一半。

此外，北汽福田、南京金龙、珠海银隆子公司珠海广通、厦门金旅，在本批补贴领取车企中名列前茅，上述7家企业就占到了此次总补贴数额的52%。可以看出，无论是从获补金额还是从核定推广量来看，头部企业与其他企业之间的差距正逐渐扩大。新能源汽车“扶优扶强”的政策导向带来的结果正在不断凸显。

事实上，在过去两年中，工信部已先后6次组织专家对新能源补贴进行审核。据《证券日报》记者整理，自2017年5月份至今，共计超过100家车企领取了国家补贴。其中，比亚迪累计获补108.62亿元，占到总额的17.40%；宇通客车紧随其后，累计获补103.64亿元，占比16.61%。两家企业获补金额均突破百亿元，包揽了冠亚军席位。

受益于客车的单车补贴金额昂贵，客车生产企业在补贴榜单中排位普遍靠前。排名第三的中通客车，累计获补46.68亿元；北汽、吉利则分列第四位和第五位，累计获补分别达31.76亿元和25.81亿元。值得一提的是，上述五家车企统计范围内获补金额约占到了补贴总金额的51%，我国新能源汽车国家补贴已趋于流向主流车企。

此外，安凯汽车、厦门金旅、江铃控股、金龙客车、东风系分列第六至第十位，获补金额分别为20.98亿元、20.70亿元、17.90亿元、17.84亿元和15.95亿元。而包括亚星客车、江淮汽车、北汽福田在内等8家车企获补金额在10亿元以上。

记者发现，统计范围内获补金额在1亿元-10亿元的企业有25家企业；1亿元以下的企业共有75家，占企业总数的63.56%。其中，1000万元-1亿元的企业有41家，1000万元以下的为34家。

需要指出的是，在近日盛传的2019年政策事项中，出现了“补贴清算方面，或增加申报清算补贴的车辆规模要求，乘用车清算车辆或要求大于10000台，客车清算车辆或要求大于2000台，专用车清算车辆或要求大于2000台”的表述。业内普遍认为，补贴清算门槛必将进一步提高，部分企业或将失去补贴清算的机会。

车企垫付规模超千亿元

长回款周期加大资金占压

近两年，四部委发布的调整补贴政策通知中对非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程达到规定标准后方能领取补贴。行驶里程的新要求将补贴清算的时点增设一道门槛，进一步加大了新能源汽车企业的资金压力，滞兑多年的补贴款已成为绝大多数新能源车企沉重而“无处言说”的财务负担。

有新能源车企负责人对记者表示，新能源整车企业本身需要现金流，否则融资难，进而还会影响银行股权再担保再抵押，层层叠加构成车企投资成本增加，也对上游电池等企业的运行带来一定的压力。

“尤其是造车新势力，尽管产销低补贴款有限，但由于没有传统车的现金流支撑，压力更大。”上述人士表示，目前国补滞兑、地补更是拖延，进一步加大了资金占压。

此外，补贴清算方式由预拨制度改为事后清算制，且该事后清算通知时间为1年2次，清算方式的改变亦延长公司新能源汽车补贴回款周期。据《证券日报》记者了解，目前，2017年度的补贴款，只统计了90.84亿元，其余款项预计将日后分批公示发放。而2018年的款项，各地的统计上报工作仍在进行当中。

数据显示，截至目前，我国新能源汽车中央补贴累计清算或发放近956亿元，车企垫付的资金规模更高达千亿元，如此规模的资金量最终产生的利息和财务费用已不容小觑。

记者观察到，补贴领取大户比亚迪在2018年上半年应收账款期末余额高达573.69亿元，占其总资产比例29.99%。不出意外的是，据比亚迪方面表示，这即是受新能源汽车补贴款资金回笼缓慢及对新能源汽车业务提供一定宽松的销售账期政策综合影响所致。

另据北汽蓝谷2017年度及2018年上半年审计报告显示，北汽新能源同期的营业收入分别为114.55亿元及56.15亿元。截至2017年末，北汽蓝谷新能源汽车补贴组合高达40.10亿元，占其应收账款总额的62.70%。而在去年上半年，北汽蓝谷新能源汽车补贴组合攀升至71.22亿元，占到应收账款总额的80.94%。

对此，乘联会秘书长崔东树表示，理性的持续大幅降低补贴，且补贴资金及时明确发放的规则，让企业设计好产品推进、市场推广、资金匹配等，实现可持续发展才是更好的。同时，在国家补贴政策持续大力度退出的情况下，针对新能源车的购买和使用环节的约束性政策应该改善，新能源车使用环节的支持政策也应该更务实的落地。

(责编：蒋琪、杨曦)