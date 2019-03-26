原标题：社保费率5月1日起下调 专家预计降费规模将达8000亿元

财政部部长刘昆24日在中国发展高层论坛2019年年会上表示，我国将从5月1日起下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可从20%降到16%，切实减轻企业社保缴费比例。专家预计，下调社保费率，可以为企业降费8000亿元。

对于降费，刘昆表示，除了下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，还将继续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策，对劳动密集型企业提高稳岗和社保补贴力度，通过这些措施切实减轻企业社保缴费比例。

“社保费率由20%调整到16%，一次性降低4个百分点，预计将减轻企业社保缴费负担8000亿元。”中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，此次降低企业社保缴费比例，将大幅度减轻企业社保缴费负担，明显缓解企业用工成本，有利于企业进一步扩大用工，对当前国家提出的稳就业具有重要意义，这也是总理在今年两会上提出新增就业1100万人以上相配套的一项重要措施。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对《证券日报》记者表示，降低社保缴费负担之后，一方面有利于全国范围内统一社保缴费水平，在企业间实现社保缴费等成本的公平竞争；另一方面无疑将大幅降低企业的负担，对于提振实体经济和企业投资意愿的作用将是十分显著的。

张依群认为，降低社保缴费比例也有利于社保费的征缴工作开展，在一定程度上可以有效杜绝过去缴费比例高但征缴难、减免随意等问题，等于用政策的红利换取企业的经营红利、用政策的空间换取企业经营发展的空间。另外，此次一次性大幅度降低社保缴费比例，还可以缩小省际间社保缴费的不均衡性，促进省际间企业公平竞争、职工公平待遇，为促进人才资源在省际间的合理布局和均衡流动发挥作用，也必然对企业的跨地域投资、用工和业务扩展起到有力助推作用。

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