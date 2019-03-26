原标题：单车屡屡“被消失”背后：共建共治方能实现“真共享”

共享单车一夕之间跨越数百公里，究竟为何？投放在上海闹市区的单车，又缘何现身苏北小镇？在疯狂烧钱、跑马圈地、最终资本梦醒的上半场结束后，共享单车迎来稳健发展的下半场。不过，近段时间，共享单车屡屡曝出“被失踪”，其中既包括个别单车被“挟持”，也包括数千辆单车集体“人间蒸发”。其背后，不仅反映个别民众法制意识淡薄，更涉及市政管理压力难以纾解、部分管理机构对共享单车行业了解不够深入等问题。

业内人士对此指出，单车失踪背后，主体责任肯定属于相关企业，也折射出相关制度犹待精细化、法制化。对此，各方唯有携手同行，共建共治，才能实现共享经济的商业价值与社会价值。

“消失”的单车

在重庆从事单车运营的王志海还记得，就在十余天前，当他打开后台系统时，惊奇地发现，该区域一辆共享单车在重庆绕了一圈后，竟以100km/h的时速，一路北上。

匪夷所思，他立马对该车展开追踪，在近200公里之后，定位停在了四川省大竹县318国道上。王志海随即与当地民警产生互动，最终在318国道上截住了私拉单车的黄平(化名)。

在上述事件中，个人行为对企业造成伤害尚可忽略不计，但当消失的车辆成千上万时，无疑将对目前正过冬的共享单车企业，造成“暴击”。

公开资料显示，2018年八九月间，上海就发生过数千辆共享单车集体“失踪”的现象。最终，这批共享单车在距上海400公里外的江苏省盐城市射阳县被发现。

实际上，共享单车“失踪”现象，自行业之始便存在。只不过彼时在烧钱大战、疯狂投放的背景之下，企业对此关注并不密切。而随着摩拜卖身美团、ofo左右踟蹰、哈啰后来居上，行业格局基本定型之后，业内也纷纷呼唤回归出行初心。在此背景下，共享单车被“失踪”的问题，便逐渐显著。

有共享单车相关企业对媒体表示，不只是被“消失”这么简单，在用户层面，中小学生群体因年龄小，法制意识淡薄，单车时常面临被破坏的情况；在工地等封闭场所，单车毁损情况也较为突出。

更值得一提的是，部分城市共享单车已车多为患，严重挤占城市公共空间，多地政府对市场上超量投放的单车予以清缴，集中堆放。但收车执行细则缺位，部分收车人员在清理搬运过程中缺乏明晰的实操细则和管理规定，以至于在堆场的挤压下，诸多共享单车被损坏。在此背景下，共享单车也常常面临被失踪的境况。

东南大学法学院副教授、交通法治与发展研究中心执行主任顾大松在接受媒体采访时表示，不同于有人值守的租赁车辆，共享单车这种营运的特征，发生此种情况，并不难理解。

他指出，总体而言，共享单车的所有权归于企业，企业对于自身物品要去珍惜及溯源。与此同时，“从法律上讲，谁去把这个车扣了，如果是从民间的角度讲，是侵权，甚至是刑事违法；如果是政府扣的话，要依法查扣，(企业)要跟政府有关部门正常去交涉。”他表示。

共治共建共享 回归出行初心

多位业内人士表示，单车被“失踪”的现象，主体责任实际上依旧在企业，但共享单车企业想要获得健康可持续发展，某些管理上的问题，亦需得以重视。

此前，有媒体报道称，部分城市有关部门需要专门申请预算，来处理共享单车。但要管理部门支付费用，就要对第三方服务进行考核，即清理多少车给多少钱，第三方清理公司由于经验不足，追求效率，在清理过程中难免会查扣部分合法车辆，而当企业希望领回被扣押的车辆时，第三方公司甚至开出“赎身价”。

对此，有业内人士坦言，“因为这种现象(投放)，现在大家都烦了，说实话，很多时候发生这种情况，就有人直接把它清走了，这是多方面的原因。”

而顾大松则直言，有些第三方服务公司挂着执法名头可能把它扣了，没处理好；还有社会上的人士，把它处理了。

不过，他也进一步指出，“这里面也隐含着现在的制度没有精细化、没有法制化的问题。”

制度精细化、法制化，并非一蹴而就，在推进过程中，唯有政府、企业、社会多方携手，方能实现真共享，在解决出行最后一公里痛点的同时，也能妥善缓解市政压力。

相关技术的成熟与应用，也有望助推相关问题的解决。在此以哈啰单车为例。从2016年11月开始，哈啰单车一代产品投放市场便具备定位功能，通过自主研发的“哈勃智能大数据”平台，管理数百万辆单车的骑行轨迹、城市热力图、车辆生命体征等。运维人员通过手机端BOS系统，便可有效监控单车的使用信息及停放、维护状态。

值得注意的是，基于共享单车车锁蓝牙的MAC地址的技术，目前正逐渐普及。公开资料显示，2017年11月，杭州市滨江区城管局委托科技企业，基于共享单车车锁蓝牙MAC地址的唯一性，运用无线嗅探原理，在滨江区相关重要节点如商场门口、地铁站口等地布设共享单车蓝牙监测仪，开展共享单车饱和度监测。

目前，这一监测方式，陆续在南京、郑州、成都、绵阳等地推进，有效推进相关问题解决。恰如业内人士所说，此种方式，对于单车所有权其实也是一种保护。

就在刚刚结束的全国两会期间，不少全国人大代表和政协委员亦聚焦共享单车的共建共治问题。

全国政协委员、民进河南省委主委、河南省政协副主席张震宇便建议，将共享单车定位为城市公共交通组成部分和准公共服务，通过设立一定的准入门槛和考核退出机制，引导其规范有序发展，实现政府、公众、企业的三赢。

正如有共享单车企业经营者表示，“共享单车是公共交通的有力补充，行业的健康发展离不开政府、企业和用户的共管共治。需要健全共享经济的法律法规体系，优化监管模式，引导多方参与治理，强化信用激励约束机制。”

随着社会各主体的共治、共建，无论是单车的被失踪，抑或是对于市政管理压力等问题，将迎刃而解。一如顾大松此前在接受采访时所说，只有共建共治才能共享，共享单车是这样，共享经济也是这样。”

(责编：杨曦、蒋琪)