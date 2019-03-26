原标题：“南北”经济差距超“东西” 到底是为什么？

从当前南北发展现状来看，这种趋势具有持续性，预计将继续扩大。

近日，在中国发展高层论坛上，国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦称，过去我们经常说中国经济发展东西差距大，但实际上，经济南北差距也非常明显，最北的东北和最南的深圳，经济发展有着明显差距。

区域发展东西差距正让位于南北差距

事实上，近几年，南北差距拉大现象已经广受业内关注。日前，随着31个省区市公布2018年的经济数据，增速层面“南快北慢”的局面再次凸显。比如，增速前十名的省份，只有陕西是北方省份；增速排名垫底的五个省份，分别是天津、吉林、黑龙江、内蒙古和辽宁，全部位于北方。

“让一部分地区、一部分人先富起来”是改革开放之初，我国经济发展的一个基本思路。1985年10月23日，邓小平在会见美国时代公司组织的美国高级企业家代表团时提出：让一部分地区、一部分人可以先富起来，带动和帮助其他地区、其他的人，逐步达到共同富裕。1988年9月12日，他再次指出：“沿海地区要加快对外开放，使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先发展起来，从而带动内地更好地发展”。此后，他在多个场合重申这一思路。

改革开放之初，沿海率先发展战略使东部地区一马当先，保持领先地位。进入2000年后，随着西部大开发、中部崛起等区域发展战略的实施，东西部的区域发展差距不断缩小。特别是近几年，中西部地区的发展速度始终领先于东部地区，改变了长期以来区域经济发展中东部地区“唱主角”的传统格局。

但随着形势的变化，中国的城市化在区域空间上正在发生着一场静悄悄的变化，区域发展的主要矛盾正在从东部和西部，转变为南方与北方。

2016年，中国北方地区经济规模占全国比重首次下降到40%以下，到2018年，这项指标已经下降到38.64%，而这种分化趋势还在加剧。

南北差距或将进一步拉大

实际上，在2000年-2007年，北方地区经济规模占比曾一度快速上升1个百分点，但这种趋势到2008年世界金融危机爆发后发生逆转。

特别是从2012年后，北方地区经济开始大幅度放缓，东三省、山西、甘肃甚至天津等不少省市，甚至出现了明显的衰退。其原因可能是2009年为应对金融危机推行的四万亿投资，进一步固化了北方地区以资源能源和重工业为主的产业结构，严重的产能过剩造成资源能源价格下跌，不少地区财政收入快速下降，造成局部衰退，而高额的债务水平导致经济短期难以恢复。

而与此同时，长期以来以制造业为主的南方地区面对激烈的国际竞争，积极推进产业升级，形成世界级的产业集群，一些地区通过改善相对区位条件，加强承接产业转移等方法实现逆势快速发展(增速保持在10%以上)。这些都推动南北发展差距逐步拉大，特别是人口、资源等生产要素密集的西南地区，近几年成为引领中国增长的“领头羊”。

趋势一旦形成，往往可能进一步加速。特别是从当前南北发展现状来看，这种趋势具有持续性，预计将继续扩大。

从南方地区来看，不少省市积极利用新一轮科技革命，大力推动人工智能、互联网、智能制造发展，不少地区，如广东、浙江、江苏等地产业已经成功实现了转型升级和提质增效，城市就业岗位增多，特别是在高端制造业和生产性服务业，进而形成了产业的良性循环。

而中南部省市，特别是长江中下游省市和西南地区省市，由于人口充裕，成本较低，高等教育资源丰富，成为承接东部产业转移的重要区域。如四川、重庆、贵州、湖北、安徽等省市，已经进入工业化驱动的快速增长期。

不少南方城市还主动打响“人才争夺战”，如武汉、成都、杭州、南京等地，出台了一系列政策留住大学生，武汉市甚至喊出“让大学生能以8折的价格买到房子”，这些措施进一步加剧了人口向南方流动。

南北失衡或使北方经济“雪上加霜”

从北方地区来看，本地区产业结构本身不合理，长期以来以资源能源和重工业为主的产业结构，难以短时间改变，再加上国有经济比重较高，环境容量较小，经济发展限制要素较多，产业转型难以一朝一夕完成。

此外，除北京外，北方缺乏经济带动性强、协同发展的核心城市。长期作为北方经济领头羊的北京，目前正逐步淡化经济发展职能，但北方又缺乏其他可以作为经济中心的城市，在竞争逐步加剧的情况下，产业和人口向南方城市转移的意愿加强，可能会使南北差异“雪上加霜”。

在实际生活中，这些已经悄然发生。据媒体报道，2015年－2017年，南部地区城市新增人口占全国的比重为78.7%，而北方仅为21.3%。根据26省份日前公布的人口数据推算，2018年，中国人口流入量前五的省份，分别是广东、浙江、安徽、重庆和陕西。除陕西以外，其余都是南方省份。

南北失衡将对我国区域经济格局产生重大影响。一方面，南北的资产价值将出现分化。随着人口和要素继续向南方城市集聚(特别是“年轻人”和“富人”)，我们是否可以判断，未来城镇化的模式将是“城市”到“城市”的转移呢？如果这种判断成立，那么，大量北方城市的精英会向南方城市转移，而这种人口流向将使南方核心城市的土地资源逐步紧缺，房地产作为资产的保值增值作用将进一步增强。而一些北方城市的房产将会涨价乏力，甚至局部地区出现回落，带动富人及中等收入群体的资产配置逐步从北方向南方转移。

另一方面，人才的集聚将带动南方产业加速转型。大量年轻人将为南方发展带来更大活力，特别是一些高新技术人才的集聚，将推动产业加快转型发展。但对于北方来说，产业的流失可能会使本地区更难以脱离传统的“资源能源”产业，“资源的诅咒”仍将持续。这显然需要加强关注，去扭转该趋向。

□高敏(经世智库高级研究员)

(责编：杨曦、蒋琪)