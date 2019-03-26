机票“阶梯费率”应兼顾公平与效率

王旭东
据南方航空最新消息，从3月24日起，南航国内机票退改手续费将实行“阶梯费率”，共有4档标准，包括起飞前7天、起飞前7天至2天、起飞前2天至4小时、起飞前4小时后。南航客服表示，总体规则是越早退改，手续费越低。据初步统计，目前国内已有23家航空公司宣布实行阶梯费率退改签，占国内航司的七成以上。(3月25日《南方都市报》)
“阶梯费率”正式起飞。民航局2018年7月便印发《关于改进民航票务服务工作的通知》，要求制定机票退改签收费“阶梯费率”，即根据不同票价水平和时间节点等，设定合理的梯次收费标准，不能简单规定特价机票一律不得退改签。从站在“起航线”到今天的“起飞”，用时还是蛮长的，不过，经过充分的酝酿终得以实施，让今后的机票退改不仅更便捷，而且更划算。
“阶梯费率”贵在寻求“最大公约数”。有了阶梯，就有了选择；阶梯越多，选择余地越大。对于有机票退改需求者来讲，就会根据自己的实际情况与费率多少来统筹考量，选择最适合的时间段，支付最少的退改成本。同时，对于航空公司来讲，科学合理的“阶梯费率”不仅仅是改进服务的具体体现，而且有利于提高上座率、降低“空座率”，用费率的杠杆来调节客流也是符合经济学规律的。
“阶梯费率”兼顾“公平与效率”。“阶梯费率”将航空公司与乘客的利益统筹考虑，让“公平与效率”达到一个动态平衡，形成一种良性的正和博弈状态，一定程度上实现双方利益的最大化，起码可以达到双方利益损失的最小化。
改进服务永远在路上，永远都是一次新的起飞。航空公司不能因为掌握“制空权”而“高高在上”，航空服务水平的高度必须与飞行高度“相匹配”，改进的速度必须与飞行速度相一致。无论是满足人们对“诗和远方”情怀的追求，还是满足人们探亲回家的传统旅行需求，人们都会“用手买票，更用脚投票”，交通运输工具间的充分竞争鞭策服务质量的提升。
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