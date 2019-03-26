张玉良：顺应新型城镇化规律 高质量推进城市群建设

绿地集团董事长张玉良在2019中国发展高层论坛分组会作主题发言

人民网北京3月26日电（孔海丽）“高质量推进城市群建设，应该顺应新型城镇化的基本规律，把握若干重要的原则、抓手和载体。”24日，绿地集团董事长张玉良在“中国发展高层论坛2019年会”期间接受人民网记者采访时，就“城市群建设、促进消费”等话题展开论述，并给出了相关建议。

城市群建设：把握三条原则五个载体

张玉良认为，推进城市群建设是我国在新时代把握重要战略机遇期的内在要求，也是深化改革、推动高质量发展的重要途径。他建议，高质量推进城市群建设应该遵循三条基本原则，包括充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，注重发挥城市的比较优势，并且，要发扬改革创新精神，加强制度供给。

如何以合适的载体推进高质量推动城市群建设，张玉良表示，一是提高中心城市的首位度。打造核心增长极，不断增强辐射作用，成为带动城市群发展的强有力的龙头。

二是发展现代都市圈。发展以大城市为中心、1小时通勤圈为基本范围的现代都市圈，并将其作为推进城市群建设的“先手棋”和“先行区”。

三是加强基础设施互联互通。积极打通“断头路”，发展城际公共交通，建设城际铁路，打造轨道上的都市圈和城市群。

四是建设一体化发展的示范区。在不同城市的交界区域，建设一体化发展的示范区，打破行政管辖的界限，并推动改革创新措施在示范区先行先试。

五是适时调整行政区划，优化空间布局和管理体制。当城市群内部市场自发的资源配置格局已经大大突破原有行政区划时，也可以适时调整行政区划来与之相适应。

他还提到，随着城市群建设的快速推进，看待事物与市场发展也应该转换为城市群视角，以发展的眼光把握趋势。

促进消费：持续释放内需潜力

如何进一步促进消费，建设强大的国内市场，张玉良有四点思考。

他表示，首先要稳定存量，特别是要稳定以住房消费为代表的传统大宗消费。“房地产市场同时带动了家电、装修建材等一系列商品销售，这是值得重视的规模和体量。”

其次，要刺激增量，特别是要进一步扩大服务消费的规模。张玉良说，服务消费是新的增长领域，健康、养老等服务消费，还有很大的增长空间。

再就是要扩大进口，满足消费升级的需求。

第四点则是提升质量，促进个性化、多元化、定制化消费。

“促进形成强大的国内市场，持续释放内需潜力，进一步提升消费对国民经济增长的贡献。”张玉良总结表示。

(责编：李楠桦、杨曦)