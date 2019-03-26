原标题：今日起支付宝信用卡还款要收服务费 超2000元收0.1%

今日起支付宝信用卡还款要收服务费

对超出2000元免费额度的部分收取0.1%服务费

根据支付宝官方微博此前发布的“关于支付宝信用卡还款服务规则调整”公告，从2019年3月26日开始，个人用户在使用支付宝客户端的“信用卡还款”功能时，支付宝将对超出2000元免费额度的部分，收取0.1%的服务费。

支付宝信用卡还款额在2000元之内仍免费

支付宝表示，此次调整是因为信用卡还款服务的综合经营成本上升而来，勉力支撑并不利于可持续的发展，但收费意味着需要有更高的服务水准，将以更多更好的服务来回馈用户。

新规生效后，如果用户还款额在2000元之内，还是免费。只有超出部分才会收取0.1％的服务费。以3000元为例，减去2000元的免费额度，用户需要支付的服务费为1000×0.1％=1元。

微信信用卡还款早已收费且不设置免费额度

支付宝调整信用卡还款的规则并非业界首例，微信已经率先结束信用卡免费还款的福利。

2017年12月起，微信正式开始对用户的信用卡还款业务进行收费，对每个自然月累计还款额超出5000元的部分按0.1%进行收费（最低0.1元），不超过5000元的部分仍然免费。到了2018年8月，5000元免手续费的额度也正式取消。

去年8月1日起，除微信理财通铂金、黄金会员以及“爱定投计划”固定转入500元以上的用户可继续免费之外，其余用户通过微信为信用卡还款每笔将按还款金额的0.1%收取手续费，不设置免费额度。

支付宝此次收费比例和微信相同，也是0.1%，但只针对超出部分收取0.1%的手续费。

用户可选择其他渠道享受信用卡免费还款

如果用户习惯了支付宝或微信还款，还款额也超过2000元，还有没有办法呢？支付宝建议，可以通过支付宝会员积分兑换更多免费额度，或者请仍有免费额度的家人帮助完成还款。

而根据微信的规定，有三类客户还可以继续享受信用卡全额免费还款，分别是腾讯理财通铂金、黄金会员和“爱定投计划”固定转入500元以上的用户。

铂金和黄金会员对应的理财值分别是50万和10万，可以通过立即增加总资产、做任务来提升理财值。相比之下，每月固定转入500元进行定投性价比更高，也可以享受信用卡免费还款的福利。

当然，大家还可以在银联和银行继续享用信用卡免费还款的午餐。对信用卡用户来说，最为省心的方法是绑定同行的借记卡账户并设置自动还款，即使不选择自动还款，发卡行的所有渠道还款也都免费。

如果持卡人没有信用卡发卡行的借记卡，可以通过中国银联官方APP“云闪付”进行信用卡还款，全部免费。同时，也可使用其他银行的网银或手机银行跨行还款，很多银行也不收手续费。比如，招行两大APP，包括招商银行APP和掌上生活APP也都支持信用卡免费还款，且同样支持跨行还款。

此外，还有不少支付机构也可提供免费信用卡还款。比如，度小满和京东金融。目前，度小满金融支持28家银行的信用卡还款，涵盖国内主流银行，一般30分钟就能到账。而京东金融APP也支持用户向工、农、中、建、交、招行、中信等29家银行的信用卡还款，一般也会在30分钟内到账。

(责编：李栋、孙博洋)