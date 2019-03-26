广西龙州：“鸟塘经济”富两头（向绿色发展要动力①）

红顶鹛

魏 东摄

龙州美景

在新发展理念中，绿色是其中一大亮点。绿色发展是绿色与发展的统一，给全国切实落实高质量发展提供了新的内涵和方向。如今，实现绿色发展不仅要更新理念，更要在实践中扎实走出一条可行之路。我们将通过介绍各地加快经济结构优化升级、发展绿色经济、实践绿色生活的生动实践案例，共同探索“生态优先、绿色发展”的高质量发展新道路。

西南边陲小县广西龙州坐落在喀斯特地貌典型的群峰间，境内拥有世界上保存最完好的岩溶地区热带季雨林。雨林深处，百鸟齐鸣，吸引着世界各地的爱鸟人士纷至沓来。当地政府因地制宜发展“鸟塘经济”，建设观鸟基地，为游客提供交通、食宿、向导等服务。以观鸟为主的生态经济富了周边社区和村民的生活，也提高了大家的环保意识，当地的生态环境越来越好。

密林深处百鸟鸣

“嘘……”随着黄荣英阿婆一声清脆的哨响，龙州县逐卜乡陇亨屯一处寂静的林子顿时热闹起来：一会儿黑头穗鹛来了，白喉冠鹎来了；又一会儿，白翅蓝鹊、棕腹大仙鹟、白尾蓝地鸲、棕胸雅鹛也来了，这些鸟儿或觅食，或洗澡，或飞来飞去欢呼雀跃，此情此景让坐在林边帐篷里观鸟的人们兴奋不已。

一群红耳鹎又来了，它们赶走了白喉冠鹎，“红耳鹎是这里的优势鸟种，数量大，所以赶走了白喉冠鹎”。朱雀会秘书长韦铭对记者介绍说，大千世界，适者生存，鸟类种群之间竞争激烈，但最后不同种群经过一番较量后，大家会互补余缺，在一片林中和谐共处，形成了生物的多样性。

朱雀会是中国观鸟组织联合行动平台，致力于推动鸟类与自然保护工作更广泛、更深入地开展，目前在全国各地的观鸟组织已经超过60家。今年3月，朱雀会协助龙州县人民政府举办了第三届中国·龙州“秘境弄岗”国际观鸟节。

龙州是观鸟人的天堂，这里与越南高平、谅山两省接壤，是喀斯特地貌的典型，也是我国具有国际意义的陆地生物多样性14个关键地区之一，拥有丰富的珍稀动植物资源。据统计，目前龙州县境内已发现354种鸟种。2008年，广西鸟类学家周放和蒋爱伍在龙州县境内的弄岗国家级自然保护区内，发现并命名了“弄岗穗鹛”这一新的鸟种，龙州因此名声鹊起。

本届观鸟节吸引了欧洲、美国以及中国各地的18支队伍参赛，队员在12条观鸟建议路线中，共记录了186种野生鸟类。第一名优胜奖获得者是来自荷兰与西班牙的马可波罗队，他们记录到126种鸟类。

“我们很渴望通过此次比赛，在这片土地上寻找到奇特的、在其他地方见不到的物种。”来自荷兰的参赛选手MartijnVerdoes说。

鸟鸣引来游客送钞票

为给观鸟人提供方便，当地很多村民像黄阿婆一样，在村子附近的山林中布置了一处处鸟塘：开阔的林地间，垒一个蓄水的池子，山石、树枝上挂着小水碗，放置鸟虫和水果，供鸟儿吃喝，或者洗澡。在林子边上，搭有绿色的帐篷，棚子中有瞭望孔、凳子，供人们在棚子里观鸟。

鸟在深山叫，引来游客送钞票。随着市场需求不断扩大，龙州的鸟塘经济也发展壮大起来。有的村民学习用口哨模仿各种鸟类叫声引来鸟儿，寻找鸟窝、挖水坑，建立观鸟拍鸟点，形成了一种新的职业——鸟导；有的村民开旅馆，为观鸟者提供食宿；有的村民负责到车站、机场接人等。

农伟宏是龙州县陇亨村村民，也是当地开客栈的第一人。“我以前接待来村子里看鸟的广西大学的教授，当时村里没有一家客栈，他们没地方住，只能住在保护站的宿舍。2013年，我跟柳州观鸟会借了10万元建设旅店，客人越来越多。去年和今年，差不多每天都有客人来，收入翻了一倍多。”农伟宏对记者说。村里人看到他家生活发生了变化，纷纷效仿，也建鸟塘，开客栈。

“没想到看鸟就能发财，以前我们只能种甘蔗，家里穷。现在有了生态经济，在外地打工的村民都回家致富了！”农伟宏高兴地说。目前，龙州的观鸟基地已辐射到陇亨、汪那、楞垒、坡那等村屯。现有观鸟点20多个，农家客栈10家。

当地政府看好观鸟这一生态经济，积极建设观鸟基地、生态停车场、环山观鸟道路，并美化村容村貌、升级民宿接待点，逐步形成了以观鸟为主，吃、喝、玩、游、乐、购等为辅的休闲生态旅游产业。据统计，自2017年龙州县举办国际观鸟节以来，到弄岗国家级自然保护区旅游、考察的国内外专家、社会团体及摄影爱好者达20多万人次。村民通过向游客提供交通、民宿、向导等服务增加收入，每户每年增收约15000元。

村民环保意识提高

农伟宏身兼数职，既是客栈老板，也是鸟导，更是弄岗保护区的一名护林员和护鸟员。当地村民和农伟宏一样，在做鸟的生意的同时，也都提高了环保意识。

“以前家里穷，也没有什么挣钱的路子，我们就打鸟、砍树挣点钱。”农伟宏说。现在不同了，当地人尝到了良好生态环境发展经济的甜头，村民对鸟类和生态环境的观念正逐渐转变，大家都开始积极护鸟、护林。“这也是保住我们的饭碗！”农伟宏笑着说。

龙州县生态环境优美，森林覆盖率达57.3%，境内有弄岗国家级自然保护区、大青山自治区级自然保护区，左江、金龙湖等自然景观，风光秀丽。“龙州是一个宝库。” 新发现鸟种并命名“弄岗穗鹛”的周放教授说，发展鸟塘经济不仅富了村民，还增强了当地村民的生态保护理念，使村民们成为整个地区生态保护的重要力量。

“我们去全球很多地区观过鸟，发现许多地方的生态环境正在恶化，物种日渐变少。来到弄岗后，看到当地人民在积极努力保护生态环境，让我们十分感动。”马可波罗队成员Marc Alexander Guijt说。

龙州始终秉持“生态立县”的理念，在开发旅游资源的同时，注重对生态的科学保护。龙州县政协主席何卫存对记者表示，今后，龙州将坚持绿色发展理念，加大生态环境保护力度，力争通过3到5年建设，打造成广西最大、在全国具有影响力的爱鸟观鸟护鸟基地。同时，推进宜居乡村建设，让龙州的天更蓝、水更清、山更绿。

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