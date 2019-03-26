数量增长 更要质量提升（经济新方位·六稳怎么干⑤）

去年全球跨国直接投资同比下降19%，连续三年下滑。在此背景下，我国实际使用外资逆势增长，达到8856亿元，同比增长0.9%，成绩来之不易。
稳外资，中国采取了一系列措施。包括，重视利用外资平台的制度创新，比如赋予自贸试验区改革创新自主权，提高贸易投资便利化和自由化水平；大力优化营商环境，提升对外资的吸引力，营商环境显著改善；产业扩大开放，通过大大压缩外商投资负面清单扩大了外商投资的行业领域，降低了外商投资门槛等。
商务部研究院外国投资研究所副主任张菲分析，尽管面临压力和挑战，但随着外商投资负面清单制度和市场准入负面清单制度的进一步落地实施，自贸试验区、自贸港、开发区等创新发展，未来我国利用外资有望保持一定的增长。
“外资工作的重点不仅是规模数量的增长，更重要的是质量效益的提升。”张菲建议，地方政府招商引资的重点领域要转向现代农业、先进制造业、传统产业改造升级、现代服务业、战略新兴产业和价值链高端环节；要鼓励外商投资地区性总部、研发中心、采购中心、财务管理中心等功能性机构；各地要重点引进本地产业链的“瓶颈”产业、“带动力强”产业，以实现整个产业链全面提升。
稳外资，各地要继续有所作为。进一步扩大行业开放，特别是服务业和高端制造业的开放，保护外商在华投资合法权益。同时，还要继续大力优化营商环境。“优化营商环境就是提高招商引资的国际竞争力。”张菲说。
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