博鳌时刻助推海南开放向前

又是一个春天，博鳌亚洲论坛2019年年会即将举行。

全球政商学界代表再度聚首海南，世界迎来博鳌时刻。论坛所在地海南将举行32场“一对一”洽谈招商会。

离论坛会址不远，博鳌乐城国际医疗旅游先行区正在紧张建设中。目前，先行区内9家医疗机构已开业或试运营，引进院士专家团队51个，在干细胞临床研究等方面形成产业聚集。

医疗先行区是海南不断开放向前的生动注解。近一年来，海南推进自贸区（港）建设，政策框架体系初步成形。《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》《关于支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》等均已实施。

首批制度创新成果显现。海南在全国率先推行商事登记“全省通办”制度，截至2月中旬，统一登记平台通过名称自主申报12909个，新设商事主体9593家。实现全国首单知识产权证券化，发行“奇艺世纪知识产权供应链资产支持证券”，为中小企业提供全新的融资模式。

免税购物已成为海南旅游的“金名片”。2018年，海南两家离岛免税店共实现免税销售额101亿元，购物人数288万人次，分别同比增长26%和20%。

海南自贸区建设释放活力，吸引越来越多国际投资者的目光。海南目前已引进50家总部形态企业，其中27家“世界500强”企业、国际四大会计师事务所入驻海南。

在今年博鳌亚洲论坛上，海南将通过举办“中国—东盟省市长”对话分论坛、21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛、南海合作分论坛等系列活动，展示海南自贸区（港）建设新进展。

本版制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 06 版）

(责编：袁勃)