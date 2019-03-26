博鳌时刻助推海南开放向前

又是一个春天，博鳌亚洲论坛2019年年会即将举行。
全球政商学界代表再度聚首海南，世界迎来博鳌时刻。论坛所在地海南将举行32场“一对一”洽谈招商会。
离论坛会址不远，博鳌乐城国际医疗旅游先行区正在紧张建设中。目前，先行区内9家医疗机构已开业或试运营，引进院士专家团队51个，在干细胞临床研究等方面形成产业聚集。
医疗先行区是海南不断开放向前的生动注解。近一年来，海南推进自贸区（港）建设，政策框架体系初步成形。《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》《关于支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》等均已实施。
首批制度创新成果显现。海南在全国率先推行商事登记“全省通办”制度，截至2月中旬，统一登记平台通过名称自主申报12909个，新设商事主体9593家。实现全国首单知识产权证券化，发行“奇艺世纪知识产权供应链资产支持证券”，为中小企业提供全新的融资模式。
免税购物已成为海南旅游的“金名片”。2018年，海南两家离岛免税店共实现免税销售额101亿元，购物人数288万人次，分别同比增长26%和20%。
海南自贸区建设释放活力，吸引越来越多国际投资者的目光。海南目前已引进50家总部形态企业，其中27家“世界500强”企业、国际四大会计师事务所入驻海南。
在今年博鳌亚洲论坛上，海南将通过举办“中国—东盟省市长”对话分论坛、21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛、南海合作分论坛等系列活动，展示海南自贸区（港）建设新进展。
本版制图：张芳曼
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】