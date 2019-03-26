明年底前部分不动产登记五个工作日办结（权威发布）

本报北京3月25日电 （记者朱隽）国务院办公厅最近印发了《关于压缩不动产登记办理时间的通知》，提出切实解决不动产登记耗时长、办理难的问题。如何进行全流程优化？如何压缩办理时间？在25日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，自然资源部有关负责人进行了解读。

自然资源部副部长王广华分析，当前登记难、耗时长主要有三方面原因：一是办证过程中涉及部门多，信息共享不通畅，二是办证环节多，办事流程不够清晰，三是多头受理业务，影响办事效率。他表示，今后自然资源部将在全流程优化的基础上，以“一窗受理、并行办理”为核心，推进信息共享集成、流程集成及人员集成，压缩办理时间，努力构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系。力争在2020年底前，全国所有市县的一般登记业务和抵押登记业务全部压缩到5个工作日内办结。

据介绍，2014年我国《不动产登记暂行条例》正式颁布，经过4年多努力，不动产登记已全面实现了登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”的改革目标。截至2018年底，全国3014个大厅、4万多个窗口、8万多名窗口工作人员每天为40多万企业和群众及时提供登记和查询服务。目前在多数地方，首次登记、转移登记、变更登记等一般登记业务办理时间已由法定的30个工作日压缩到15个工作日左右，抵押登记则为7个工作日。根据世界银行发布的2019年营商环境评价报告，我国登记财产指标在全球190个经济体中的排名，由上一年度的41位上升到27位。

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 06 版）

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