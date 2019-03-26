南昌 营商环境澎湃企业活力（经济聚焦·会后探落实④）

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“栽下梧桐树，引得凤凰来。”激发市场主体活力，应着力优化营商环境。近年来，在“放管服”改革的实践中，南昌探索出了自己的路径与经验。

大力精简行政审批事项，坚持能减则减、应放尽放，释放出市场活力；建设监管系统联通数据，打破部门间的“信息孤岛”；大幅降低企业负担，减轻涉企收费，以政府的“紧日子”换得企业的“好日子”……随着营商环境的不断优化，市场主体在南昌迸发出蓬勃生机。

今年的《政府工作报告》提出，激发市场主体活力，着力优化营商环境。要深化“放管服”改革，降低制度性交易成本，下硬功夫打造好发展软环境。

营商环境这个“软实力”，需要用“硬措施”来托底。全面实施全国统一的市场准入负面清单制度；取消一批行政许可事项，大幅压缩企业开办时间；全国推开“证照分离”改革；工业产品生产许可证制度改革加快推进……近年来，各项优化营商环境的新尝试层出不穷。世界银行公布的我国营商环境全球排名，由2017年第七十八位大幅跃升至第四十六位。

千帆竞发，江西也奋勇前行，通过恰当使用政府有形之手，“放管服”改革正如火如荼地进行。随着制度性交易成本降低、审批时限压减、审批效率提高，企业的发展动力不断激发。

精简审批——

退税发放时长从四五十天减到最快7天

3月17日晚上6点，南昌中影国际影城检票口前，进场观众已经排起了长队。

“影城从着手筹备、完成装修再到正式开业，只用了不到一年时间。”总经理秦前菊直呼没想到。

原来，影城所在的汇海国际广场，属于西湖区桃花镇桃花一村，是村集体产业发展大楼。村集体房屋没有不动产权证，无法办理营业执照。去年4月20日开始筹备时，影城就因为产权问题办不了营业执照，装修被搁置。

“营业执照办不了，后续就办不了卫生许可证、放映许可证、食品经营许可证等手续。”一环扣一环，这可难住了秦前菊。

让秦前菊意外的是，南昌市行政审批局了解到实际情况后为其开“绿灯”，根据西湖区政府提供的相关产权证明材料，给影城核发了营业执照和放映许可证。今年3月1日，影城得以顺利开业。记者了解到，针对类似情况，市里也通过精简审批，为企业赢得了时间。

审批流程是否繁琐，主要看三项指标：企业注册、开办和注销时间。近年来，南昌市大力精简行政审批事项，坚持能减则减、应放尽放，释放出市场活力。

这两天，费森尤斯卡比医疗器械有限公司收到了今年2月份的出口退税。经办人、公司税务会计吴珊感慨：“3月10日申报，7天后就到账了。”

如果放在以前，通常四五十天才能拿到退税，这主要得益于南昌市下放出口退税审批权。

“以前申报出口退税，我们要去原南昌市国税局，不仅要提供报关单、提货单、发票等材料，还要通过U盘传递电子数据。”吴珊说，那时候很多数据都是手动录入，一旦出错还要来回修改。

如今，只需要通过无纸化退税系统申报，海关和银行数据自动联网，由公司所在地的南昌市经开区税务部门审核，最快7天就能收到出口退税，企业资金流转有了保障。

“一枚印章管审批，清单之外无审批。”为深化行政审批制度改革，2018年5月28日，南昌市行政审批局正式运行，全市33个部门的188个审批大项、378个审批小项，划转到市行政审批局进行集中审批，有效压缩了审批环节和时间。

南昌市市长刘建洋表示，今年将重点对行政许可事项进行调整，该下放的下放，该清理的清理，同时对变相行政许可事项进行整治清理，进一步完善权责清单。

创新监管——

一个系统多部门共享，实现联合执法

作为环保领域执法人员，红谷滩新区市场监管局的王辉被南昌市企业监管警示系统抽到，参与了近期的一次检查。

这次检查中，南昌市对红谷滩新区3家加油站的油品进行抽样检测。“被检查企业和执法人员，都由警示系统随机抽取，临时通知。”王辉说，“到现场后，我们首先要向加油站负责人说明情况，亮明执法证件，并拍照留存执法证据。”除了执法人员，南昌市市场监管局还聘请了专业的第三方检测机构，抽取样品进行检测，“市监管部门将检查结果上传警示系统，检测不合格的，除了要接受处罚，还将在警示系统标识，成为重点关注企业，市民和其他企业也可以查询到。”

市场监管是政府的重要职责。没有公正的监管，就没有市场公平竞争。然而，在南昌，过去有不少企业埋怨多头检查、重复检查。

为强化市场监管，南昌市不断深化企业事中事后监管改革，研发出企业监管警示系统。依托大数据中心，为市场监管部门设置业务平台，同时对外公开设置企业查询平台。

“改革实施前，市场监管工作由各部门分别组织实施，检查结果也不共享，容易出现多头检查和重复执法。”南昌市市场监督管理局党组成员张志刚说。

“监管平台将数据联通起来，有效地打破了部门之间的‘信息孤岛’。”张志刚介绍，警示系统将企业基本信息、社会监督信息、政府监管信息等归集到一个系统，推送至各相关职能部门，实现数据的共享。系统一方面将数据告知当事人，另一方面将审批数据告知行业主管部门，进而实现多部门高效联合执法，让守法企业少受监管之扰，专心搞经营。

用心服务——

以政府的“紧日子”换得企业的“好日子”

杨舒婷在红谷滩新区落户创业，今年已是第四个年头。

除了一间花艺工作室，她还创办了一家专做花草茶的企业，从最初年营业额不足50万元，6个人挤在1间办公室，到去年扩大到22人的团队，占5间办公室，营业额已接近2000万元。

“良好的服务环境，不仅是创业企业的‘花房’，更是企业前行的引路人。”杨舒婷回忆，最初落户时，根据新区对小微企业的扶持政策，除了在办证上给予便利措施，还给公司补贴房租、物业等费用，一年节省十万多元的成本开支。“对于刚起步的创业公司，这样的支持是巨大的。公司利用互联网，打开了南昌高端花艺市场，半年内就实现了盈利。”

通过开展“降成本、优环境”行动，南昌大幅降低企业税收负担，减轻企业社保缴费和用电、过桥过路等涉企收费，以政府的“紧日子”换得企业的“好日子”，让企业安心闯市场。

同兴达精密光电有限公司是一家专门生产手机摄像头的企业。2017年9月，同兴达开始筹备在经开区的落户，公司副总裁熊伟没有任何企业筹备的经验，经开区招商局工作人员对其进行了专门辅导，半个月时间办好了企业工商登记、银行开户、刻公章等事项。

企业刚入驻时，经开区为其代建了厂房。但装修时，熊伟发现原有电能无法满足企业的生产需要，为解决用电问题，需要协调电力部门新建电力设施，“常规来讲，供电设施的建设至少需要100天。”熊伟说，在管委会的协调下，电力部门同时进行设计、招标和施工，最终只用了一个月完工，并顺利通过了消防、环评等部门的验收。

如今，公司6条生产线全部满负荷运转，行政办公区也坐满了员工，每月400万颗摄像头的产能已无法满足需要，新建的二期4条生产线即将在4月底投产。

“和我们一样的手机摄像头生产企业，在全国有很多，如果投产时间稍晚一点，市场机会稍纵即逝。经开区管委会的帮助为我们争取到了宝贵的时间。”熊伟说，最初吸引公司落户的是政府部门的办事效率，但真正吸引我们留下来的，是对企业的用心服务。

（熊婷婷参与采写）

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 11 版）

(责编：袁勃)