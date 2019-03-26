地方政府债，个人也能买

3月25日，财政部推出地方债券柜台发行，宁波市、浙江省地方债券通过商业银行柜台开始销售，个人和中小机构可以通过商业银行柜台网点或网上银行、手机银行等渠道认购地方债券。这对个人投资者来说，投资理财的范围又拓宽了，不仅可以在商业银行网点购买国债，还可以购买地方债券。

这么多年来，储蓄式国债一直受到个人投资者青睐。一听说哪家银行要出售国债，大爷大妈们常常一大早就去银行网点排队，晚来一步就会销售一空，真的是供不应求啊！

那么，地方债券对个人投资者有哪些吸引力？记者采访了有关部门的专家。

地方债券起投金额100元，交易门槛低、流动性好

财政部国库司相关负责人介绍，本次发行的宁波债券为土地储备专项债券，期限3年，招标确定的发行利率为3.04%，柜台销售额度为3亿元；浙江债券为棚改专项债券，期限5年，招标确定的发行利率为3.32%，柜台销售额度为11亿元。近期，四川、陕西、山东、北京等也将陆续通过商业银行柜台市场发行地方债券，为在全国逐步推开积累经验。

“地方债券向个人投资者开放，这是适应市场经济发展的一个突破性改革。”中国财政科学研究院副院长白景明说，国债和地方债券都是政府债券，通常被称作“金边”债券，它具有门槛低、安全性高的特点，对个人投资者很有吸引力。

比如，个人购买地方债券，起投金额为100元，这个交易门槛是相当低的。因为一些银行的理财产品，“起售点”是几万元甚至几十万元，一下子把很多“家底”不够厚的投资者挡在了门外。现在地方债券100元起售，个人通过网上银行、手机银行买几百元、上千元都可以，确实很方便。

白景明认为，个人购买地方债券有几个好处：一是投资者既可以持有到期，享受稳定利息收入，又可以将手中的闲钱用作投资，支持家乡建设。二是流动性好。个人购买了地方债券之后，又想用钱怎么办？投资者可以随时向承办银行卖出地方债券，或者以地方债券开展质押融资，不耽误用钱。三是地方债券的安全性高于企业债，发行利率高于定期储蓄利率，有利于更好满足个人和中小机构低风险投资需求，增加城乡居民财产性收入。

此外，企业和个人取得的地方债券利息收入，按照有关规定免征企业所得税和个人所得税。

地方政府债券发行规模加大，也需要拓宽资金筹集渠道

“今年我国减税降费近2万亿元，规模和力度都是空前的。这将带来财政收入增速放缓，而财政支出增长刚性较强，所以财政收支平衡压力较大。”上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建说，在这种情况下，就需要通过发行地方政府债券的方式，来弥补地方财力的不足。

地方政府债券分为两种：一是地方政府一般债券，二是地方政府专项债券。根据预算报告，今年积极的财政政策加力提效，地方财政赤字9300亿元，通过发行地方政府一般债券弥补。同时，安排地方政府专项债券2.15万亿元，用于支持重大在建项目建设和补短板。两项加起来，2019年新增地方政府债务限额3.08万亿元。

“地方政府债券发行规模增加，筹集资金的渠道也需要相应扩大。从这个角度上说，引入个人投资者购买地方债券，既扩展了地方政府的筹资来源，也扩大了居民投资的品种，可谓一举两得。”胡怡建说，过去面向个人投资者的国债发行额度有限，市场上往往是供不应求。现在将地方债券发行也面向个人投资者放开，有利于改变这一状况，为个人理财提供更多的选择。

地方政府应通过商业银行柜台市场重点发行专项债券

财政部最新公布的数据显示，今年1—2月，全国发行地方政府债券7821亿元。其中，发行一般债券4560亿元，发行专项债券3261亿元。

2月27日，财政部发布通知，为拓宽地方政府债券发行渠道，满足个人和中小机构投资者需求，丰富全国银行间债券市场柜台业务品种，地方政府公开发行的一般债券和专项债券，可通过商业银行柜台市场在本地区范围内发行。

通知强调，地方政府应当通过商业银行柜台市场重点发行专项债券，更好发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用，增强投资者对本地经济社会发展的参与度和获得感。

地方政府专项债券，是为有一定收益的公益性项目而发行的，发债主体必须是省级政府或经省级政府批准的计划单列市。“专项债券有对应的政府性基金收入，而且公益性项目建成后也会带来一定的收益，所以偿债资金是有保证的。”胡怡建说。

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 11 版）

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