“要有志气和骨气加快增强自主创新能力和实力，努力实现关键核心技术自主可控，把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中。”去年10月，习近平总书记到珠海格力电器股份有限公司考察时，叮嘱企业管理层和员工。

董事长兼总裁董明珠回忆当时的情景，十分感慨，她说：“中国制造要走向世界，必须解决的核心问题是创新能力。”

从一家年产量不到两万台的空调小厂，发展为覆盖家电、智能装备、工业制品、精密模具等业务的中国制造“名片”，格力的发展走出了一条自主创新的成功之路。

坚持研发提升“内功”

“对技术要有信心！”入职格力电器12年的技术员李宏波聚精会神地盯着一台格力自主研发的离心机，一字一顿地说。作为中央空调核心部件之一，离心机研发门槛高，其关键技术此前长期只被少数发达国家掌握。“突破核心技术‘命门’，在容易‘卡脖子’的领域苦心耕耘，才能真正把控产品质量。”他说。

回忆起格力离心机技术“研发史”，李宏波如数家珍。2009年，攻破行业多个技术堡垒的高效离心机问世；2011年，对大型建筑节能具有重大意义的永磁同步变频离心机诞生；两年后，拥有五大核心科技的光伏直驱变频离心机系统面市；随后，磁悬浮变频离心式制冷压缩机推广使用……其中多项技术创新填补了国内甚至是世界空白。从技术突破到性能升级再到产品应用，格力一步一个脚印。

李宏波告诉记者，“费时数月研制的机组被检测认定失败，然后从头再来，这已不是新鲜事。”他和其他研发人员都感谢格力宽松的创新环境——研发理念“允许试错、大胆求证”，研发经费“按需投入、不设上限”，“你有多大才，我搭多大台，是金子总会发光的”。

格力人的自信，也源于公司自主创新的亮丽成绩单。截至目前，公司累计申请专利近5万项，其中发明专利2.3万多项，在国家知识产权局公布的中国发明专利排行榜上，格力电器连续多年排名前十。此外，格力拥有24项国际领先级技术，屡获国内外技术大奖。

跨界布局走向世界

始于改革开放初期的格力，享受过政策的红利，经历过调结构、转方式的阵痛，在因应市场变化中从粗放式发展转向精细化运作。格力，成为中国最早一批“走出去”且“走得稳”的企业。

“格力造”20个大类、400个系列、1.27万多个规格的产品，远销160多个国家和地区，全球用户超4亿。

自主创新，核心是人才的竞争。格力获批建设“国家重点实验室”，4个国家级科技创新平台、2个院士工作站、1个博士后科研工作站、14个研究院、74个研究所、929个先进实验室、1.2万多名科研人员……国内空调行业还需哪些技术突破？格力能为整个行业做些什么？格力在探索。

党的十八大以来，围绕国家战略方向和市场需求，格力逐步迈进多元化时代，开启了以空调业务为重点，以生活电器为支柱，以智能装备、精密模具为增长极，以通信设备为突破点的多元化发展新路。目前，格力智能装备已覆盖数控机床、工业机器人、智能仓储装备、无人自动化生产线体等10多个领域，格力精密模具为家电、汽车、安全防爆、电机、芯片封装、食品、医疗器械等多个行业提供服务。其中，由格力自主研发的工业机器人用高性能伺服电机及驱动器达到国际先进水平。

董明珠表示，掌握核心技术，企业才有底气，国家更有尊严，格力有梦想有创造，将继续用成果和事实说话，在下一个30年创造新的业绩。

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 11 版）

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