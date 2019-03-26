国务院吹风会：不动产登记明年底前压缩到5个工作日内

人民网北京3月26日电 在昨日上午举行的国务院政策例行吹风会上，自然资源部副部长王广华介绍，到2020年年底前，不动产登记数据要进一步完善，质量要进一步提升，登记时间力争再压缩到5个工作日以内。
王广华表示，按照国务院颁布的《不动产登记暂行条例》规定，不动产登记应当在30个工作日内办结。近年来，各级党委政府认真贯彻落实国务院“放管服”改革和优化营商环境的决策部署，高度重视不动产统一登记工作，以便民利民为出发点和落脚点，采取了很多行之有效的措施，如最多跑一次、集成办理，特别是“互联网+不动产登记”。各级自然资源主管部门具体抓好落实，在确保登记质量的基础上，通过精简材料、优化流程、信息共享等各种方式来进一步压缩办理时间，切实让群众有更多获得感。截止到2018年年底，一般登记、抵押登记办理时间，东部地区基本上都在10天和5天以内，中部地区在12天以内，西部地区也不超过15天。
总的来说，一般登记全国都在15天以内，抵押登记全国都在7天以内。目前，世界银行营商环境评价，对这方面总体认可，我们在全球的排名也比较靠前。为了彻底解决不动产登记耗时长、办理难，群众还是希望再加快，根据群众的要求，国务院《通知》中确定了一个新的目标，2019年年底前要流程优化到位，不动产登记数据和相关信息质量要明显提升，地市级以上的城市不动产登记需要使用有关部门信息的，要通过共享获取。
王广华指出，比如企业办理不动产登记，需要工商注册的有关信息，不需要反复复印相关证件，自然资源部和市场监管部门联网，共享信息。个人办理登记，需要查证身份信息，直接和公安部门联网，确保登记准确。全国所有市县的一般登记、抵押登记办理时间要在今年年底力争压缩到10个工作日和5个工作日以内。到2020年年底前，不动产登记数据要进一步完善，质量要进一步提升，登记时间力争再压缩到5个工作日以内。这就需要“互联网+”等信息化手段进一步加强，争取提前两年完成国务院提出的五年内登记时间压缩2/3，压缩到5个工作日以内的任务目标。
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