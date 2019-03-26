4月1日起内地居民申领出入境证件实行“全国通办”

人民网北京3月26日电 据公安部新闻中心、公安部治安管理局官方微博消息，国家移民管理局在京召开发布会决定：自2019年4月1日起，中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等出入境证件实行“全国通办”，即内地居民可在全国任一出入境管理窗口申请办理上述出入境证件，申办手续与户籍地一致。

(责编：赵爽、仝宗莉)