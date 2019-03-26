推动信息共享、流程集成 压减不动产登记办理时间

人民网北京3月26日电 昨日，国务院新闻办公室举行《关于压缩不动产登记办理时间的通知》吹风会，有记者提到“国务院常务会议要求在明年底前力争把不动产登记的时间压缩到5个工作日内，为了实现这个目标，自然资源部将从哪些方面开始重点发力”，自然资源部副部长王广华表示，国务院总理李克强指出，压减不动产登记办理时间，很重要的方式是大力促进信息共享，并要求各相关部门打破信息孤岛，建立部门间的信息共享机制，让后台数据多跑路，群众企业少跑腿。

王广华认为，实现5个工作日内办结的工作目标，需要深化“放管服”改革，加强部门协作，采取信息共享集成、流程集成或人员集成的方式，构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系，进一步压缩办理时间。

一是要进一步推动信息共享集成。基于数据共享交换平台，建立部门间信息共享集成机制，加强部门协作和信息互联互通，提高信息质量和利用效率。推进“互联网+不动产登记”。

二是要推动流程集成。在不动产登记中，推进“一窗受理、并行办理”，国务院《通知》明确要求，对于部门间来回交叉办理的，要通过内部的流程集成，让群众在一个窗口申请，需要提交的材料一次性提交，之后通过流程的集成在部门间并行开展各自的审核。不像过去，有很多窗口，群众在这个窗口办完紧接着到那个窗口去办，在那个窗口办完还有第三个窗口，最后又回到前面那个窗口，今后只要是这种交叉办理的，就在一个窗口把材料递进去，各部门在后台互相协作配合，来完成过去需要在不同窗口办理的事项。我们通过这种方式进一步压缩时间，提高效率。

三是要推动人员集成。暂时做不到信息集成、流程集成的，就进行人员集成。有些地区还不具备信息化、“互联网+”的技术，比如一些偏远的地方，场地和硬件都不具备，还做不到实时在互联网、计算机上办理。这也没关系，只要把相关部门的人员进行集中，都坐在一个窗口后面或一个场所办公，一个窗口收取材料，同时发到各个部门抓紧办理，办好后再集中到一个地方颁发产权证书。从申请到颁发产权证书，群众就到窗口来一次，信息化水平高就用信息化手段解决，信息化水平不够，就派人到现场，在窗口后面一起审查。

王广华强调，通过上述方式，今年年底力争压缩到10个工作日以内，明年力争压缩到5个工作日以内，不断提高不动产登记效率，使得我们在优化营商环境方面，在国际排名上能够再进一步。

(责编：朱江、仝宗莉)