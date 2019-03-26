民航局：中国与肯尼亚扩大航权安排

人民网北京3月26日电 （朱江）据民航局网站消息，3月25日，中国民用航空局副局长董志毅率团访问肯尼亚，与肯交通、基础设施、房屋、城市发展与公共事业部民航国务部代理首席秘书博多在肯首都内罗毕举行双边航空会谈，就进一步扩大两国双边航权安排进行磋商并达成一致。双方还介绍了各自民航发展情况和国际航空运输政策，就加强民航各领域合作以及非洲单一航空运输市场最新进展深入交换了意见。会谈后，董志毅与博多签署了中肯航权安排谅解备忘录。
本次会谈是积极落实国家主席习近平与肯尼亚总统肯雅塔去年下半年两次会晤重要共识以及2018年9月召开的中非合作论坛北京峰会后续工作的重要举措，将促进有关工作在民航领域落地，早日转化为务实合作成果。更加开放的中肯航权安排将为旅行大众提供更多便利和出行选择，有助于双方航空公司加强合作、拓展航线网络、树立品牌、培育市场。
肯尼亚作为非洲的门户和交通枢纽，对于中方空运企业拓展非洲航空运输市场具有重要意义。据统计，近三年中肯两国间旅客运输量逐年增长，2018年突破13万人次，同比增长7.8%。目前，南航经营广州-内罗毕航线，每周2班，并计划于今年下半年增加至每周4班；肯尼亚航空经营内罗毕-曼谷-广州航线，每周7班。此外，南航与肯航在多条航线上开展代号共享合作。
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