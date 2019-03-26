北京新增2790辆新能源客车 绿色公交年底将达93.7%

原标题：绿色公交年底将达93.7%

本报讯北京新能源公交队伍不断发展壮大，护航首都蓝天。昨天，北京公交集团和福田汽车举行交车仪式，福田汽车向北京公交集团交付了2790辆新能源客车。据悉，到今年年末，北京公交集团新能源和清洁能源车型占比将达到93.7%，方便市民绿色出行。

据悉，此次交付的客车包括纯电动和混合动力两种车型。以长12米的纯电动公交为例，最大乘客人数可达80人左右，续航里程超过180公里，双枪快充模式下15分钟即可充满电。

“这些新能源客车启停平稳、舒适安静。”福田汽车相关负责人介绍，此次交付的车辆采用国内成熟的永磁同步系统，配备自主整车控制系统，整车安全可靠；采用轻量化车身技术，整车重量比同类产品轻5%，综合节能效率高。

“北京公交集团正大力推进新能源公交应用。今年底，北京公交集团新能源和清洁能源车型比例将达到93.7%。”北京公交集团总经理朱凯介绍，2016至2018年，公交集团累计采购福田欧辉客车6466辆，采购金额达101亿元，其中新能源车4966辆。

数据显示，今年1至2月福田汽车实现产销“开门红”，实现生产汽车83177辆，累计同比增长17.02%；销售67172辆，累计同比增长17.5%。本次2790辆新能源公交车订单是中国客车行业2019年首笔新能源大单，也是中国客车行业的第一笔新能源大单。至此，福田汽车已经向北京公交集团交付近万辆新能源客车，助推北京城市交通加速新能源化发展。

“运营在北京各条公交线路上的福田欧辉新能源客车，每天至少可减少900多吨二氧化碳排放量，相当于700多棵绿树、6000多平方米森林每天对二氧化碳的吸收量。”北汽集团总经理、福田汽车董事长张夕勇说。

据介绍，按照北京公交集团“十三五”规划，老旧的燃油汽车将逐步被淘汰更新，新购置车辆均为新能源或清洁能源车辆。预计到2020年，全市电驱动公交车将超过1.1万辆，超过公交车保有量的50%；2020年底，北京市主城区、城市副中心公交车辆将全部实现电驱动。（记者 董禹含）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)