工信部拟撤销72款免征车辆购置税新能源汽车车型

人民网北京3月26日电 据工信部网站消息，工信部发布拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单，涉及72款新能源汽车车型。

根据《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(公告2017年第172号 )和《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》(公告2018年17号)相关要求，对《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施动态管理。经统计，第十六批《目录》于2018年2月发布后，共有72款车型在12个月内无产量或进口量，拟从《目录》撤销。

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