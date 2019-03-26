原标题：张云泉：提升民营企业竞争力要抓好五个关键点

民营经济是推动社会主义市场经济发展的重要力量。改革开放40年来，民营企业蓬勃发展，民营经济从小到大、从弱到强，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用。当前，撑起中国经济“半壁江山”的民营经济面临缺乏核心竞争力、跟不上高质量发展要求等一系列发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼。近年来，中央作出大力支持民营企业发展壮大的重要部署，各地纷纷在推动民营企业转型升级、减轻企业税费负担、解决融资难题、优化营商环境等方面出台一系列扶持政策，让民营企业家们坚定了信念和决心。今年的《政府工作报告》提出，重点降低制造业和小微企业税收负担，明显降低企业社保缴费负担，着力缓解企业融资难融资贵问题。这些都有利于民营企业健康发展。当前和今后一个时期，民营企业要抓住新时代的发展机遇，提升内生发展动力，找准发力点，着眼企业理念创新、制度创新、经营模式创新、产品创新、技术创新，不断提升可持续发展的核心竞争力。

其一，练就和提升看家本领，提升民营企业家经营管理能力。在民营企业座谈会上，习近平总书记深情寄语民营企业家，希望广大民营经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。这为民营企业家提升自身的竞争力、决策力、引领力明确了方向和路径。对于广大民营企业家来说，要珍视自身的社会形象，热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党，践行社会主义核心价值观，弘扬企业家精神，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；要讲正气、走正道，做到聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，在合法合规中提高企业竞争能力；要练好企业内功，特别是提高经营能力、管理水平，完善法人治理结构；还要拓展国际视野，增强创新能力和核心竞争力，推动形成更多具有全球竞争力的世界一流企业。这样，就能在更广阔的舞台施展才华、大显身手，进而提升民营企业的核心竞争力。

其二，以宽广视野，找准市场定位和战略选择。要以全球视野和全产业链视野，结合自身的资源禀赋，准确寻找到最有利的市场定位和战略选择。在这一过程中，要清晰确定自己企业的核心顾客人群是谁，哪个细分市场是自己应选择的目标市场，自己的品牌文化定位是怎么样的，产品和服务的价值诉求是什么，有市场竞争力的供应链、价值链如何构建和完善，等等。

其三，重视技术研发和产品创新，增长核心竞争力。面对新一轮工业革命和产业变革的新浪潮，数字经济与实体经济高度融合的新趋势，新市场环境所需要的产品创新、交付速度、个性化、小批量柔性需求等新变化，以前靠低成本优势等来获得市场竞争力的传统经验应该进行适时调整，企业唯有着眼技术研发和产品创新，才能更好地适应新的发展环境，提升企业核心竞争力。回归市场基本面，要深入调研了解顾客心中的“更好”需求是什么，以自主创新体系的构建作为关键抓手来应对顾客层面的需求变化，不断提高企业的自主创新能力，掌握关键核心技术，持续开展适销对路的产品开发、设计产品组合、整合服务体系，建立适应新形势的商业经营模式。

其四，开展业务流程再造，完善企业的供应链和价值链。要着眼制度化、标准化、流程化的制度体系构建，完善法人治理结构，建立现代企业制度。特别要结合各类先进IT技术运用和大数据信息技术运用，打造经营管理信息系统平台，持续开展业务流程改造，不断提升企业内部管理优势、制度优势、流程优势，让企业所形成的经营管理能力能够主导供应链体系、能够主导投资和技术形成的价值链。

其五，重视战略性人才资源的开发，打造符合自身特点的人才队伍。企业发展关键在人，关键在拥有高素质的人才。推动民营企业高质量发展，需要大量高素质人才作为支撑。民营企业要把人才培养放在发展的突出位置，重视关键战略性人才资源的开发，如关键技术创新团队、中高层管理团队的塑造培养，提高民营企业的人力资源优势。民营企业应以绩效管理为抓手提升企业组织创新力，激发员工的发展潜力，激励团队学习创新，通过完善组织结构、绩效指标、奖励系统、职业生涯管理、培训等，加强团队执行力建设，打造符合自身特点的人才队伍，从而为企业发展提供强大的智力保障和人才支撑。

(责编：袁勃)