走近魅力世园会·记者探园 植物馆：升起的地平线

央视网消息：中国北京世界园艺博览会，也是我国继1999年云南昆明世园会后第二次举办世界最高级别的A1级园艺博览会。
目前，园区的各大展区展馆正在加紧施工建设和布展。世园会规划的四个室内展览馆分别是中国馆、国际馆、生活体验馆、植物馆。
其中植物馆拥有唯一的温室展区，建筑设计上植物馆也给我们带来不少惊喜。今天让我们跟随央视记者去北京世园会的植物馆先睹为快。
看到植物馆的外形，你是不是会想起这一句话：建筑是凝固的音乐，当你的视线掠过这些长短不一的金属管时就像是读一篇流动的乐谱，把我们的视线拉开，你才能真正理解设计师的理念——升起的地平线。3156根空心钢管模拟的是地平线以下植物丰富的根系。想象一下，我们现在行走在地平线以下，那么地平线以上时是什么样子呢？
游客可在“空中花园”休憩
植物馆是北京世园会唯一能上到屋顶的建筑，这是建设中空中花园，未来，游客可以在这里喝茶、小憩。
“小长颈鹿莫莉”引人思考
莫莉的名字来自于制作它的材料——原产于菲律宾的一种树叫小花牡荆，英文名字：MOLAVE。由于这种树做成的建材和家具坚固耐用不怕蚁虫腐蚀曾经被大肆砍伐在上世纪二十年代几乎灭绝，现在这个树种正在抢救性保护当中。而这组雕塑所使用的是当年被人类砍伐后抛弃的边角料
1001种植物在“热带雨林”中共生
在长颈鹿雕塑旁边，同样突出于地平线之上的是一个膜材质的穹顶，它采用的是和水立方同样的ETFE膜，这是一种既可以透光又可以保温的薄膜。
薄膜之下就是世园会唯一的温室展区了，这里的湿度维持在80%左右，气温，像是置身于热带雨林。从去年8月份开始，到世园会开幕前，1001种、20000多株植物将会陆续抵达，并在这里和谐共生。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】