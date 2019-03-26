原标题：中国大规模减税准备就绪

中新社北京3月26日电 今年中国将实施更大规模的减税降费，其中的“重头戏”是深化增值税改革。中国财政部、国家税务总局、海关总署等中央部委近日陆续公布相关政策文件，4月1日启幕的增值税降率进入操作环节。国家税务总局局长王军介绍，此次深化增值税改革除了下调税率之外，还配套实施了几项很有含金量的政策：

不动产进项税由分两年抵扣改为一次性全额抵扣；旅客运输服务由不准抵扣改为允许抵扣；对生产、生活性服务业纳税人实施加计抵减政策；对政策实施后纳税人新增的留抵税额，按有关规定及时予以退还。

王军表示，全国各级税务机关3月底前必须完成所有准备工作，全力确保4月1日起“开好票”。围绕开票涉及的政策和征管规定、系统操作等，对纳税人进行专项辅导，保证纳税人“会开票”，确保5月1日起“报好税”，还要“算好账”。

他说，申报期内，全程监控、逐日分析纳税人申报数据。根据数据统计结果，开展政策效应分析，既算清改革效应“总分账”，又分析社会经济“效益账”，同时帮助纳税人算好“收益账”，增强各方面获得感。

王军介绍，增值税改革实施一个季度后，从7月份开始进行自查评估，结合减免税统计核算，在总结实施成效的同时，重点分析存在的问题。属于操作中的问题，立行立改；属于个案、临时性的问题，及时反映，国家税务总局配合财政部商请各省市区政府结合自身实际予以解决，各省市区税务局也要配合做好工作；属于政策、面上持续的问题，及时提出针对性完善建议，国家税务总局配合财政部制定完善性政策；属于价格影响、市场竞争、经营策略问题，分析清楚情形、说清道理、做好宣讲。

实施更大规模减税降费，是减轻企业负担、激发市场主体活力的重大举措。王军说，面对当前经济发展形势，解经济之困、减企业之负、增民生之福、保发展之稳，需要综合发力、精准施策、精细到位。今年实施的减税降费政策，规模力度之大、导向之精准前所未有，发挥的积极作用也必将前所未有。

这次减税降费改革事项多、税种多，既有正在推进的个税改革、小微企业普惠性税收减免，又有即将实施的深化增值税改革，还有下步社保降费；既涉及增值税、企业所得税、个人所得税等税种，也涉及“六税两费”等地方税费。减税降费的政策性、技术性、实操性都很强，要具体落实到每户纳税人。王军表示，各级税务机关要全力以赴确保落地生根。

他强调，各级税务机关主要负责人要对减税降费负总责。从现在开始到4月1日前，各单位“一把手”每天都要亲自过问增值税改革准备情况。对借落实减税降费政策之机吃拿卡要的一律严查严处；对落实减税降费政策不作为、慢作为、乱作为的一律严查严处；对纳税人反映问题置之不理、消极怠慢、推诿扯皮导致优惠应享未享的一律严查严处；对因减税降费政策落实不到位产生不良影响的一律严查严处；对参与执行乱收费冲击减税降费成效的一律严查严处。(记者 赵建华)

(责编：常瑞雪(实习生)、杨曦)