传统业务领先、创新业务助力 平安租赁稳步走进租赁3.0时代

日前，中国平安发布了2018年业绩报告，数据显示，2018年，中国平安整体业绩实现稳健增长，营运利润和新业务价值增长超越市场预期。公司实现归属于母公司股东的营运利润1125.73亿元，同比增长18.9%；净利润1204.52亿元，同比增长20.5%，归属于母公司股东的净利润1074.04亿元，同比增长20.6%。

其中，平安租赁2018年实现营业收入164.27亿元，同比增长75.7%，净利润32.92亿元，同比增长64.7%。

平安租赁净利增长64.7%

作为中国平安旗下的全资子公司，在平安集团的带领下，平安租赁2018年公司业绩也取得重要突破， 据中国平安年报披露，平安租赁2018年实现营业收入164.27亿元，同比增长75.7%，净利润32.92亿元，同比增长64.7%。

查看中国平安近三年的年报发现，从2016年开始，平安租赁营业收入和净利润持续增长，其中2016年净利润同比增长超过100%，2017年实现47.2%的净利润增长，2018年，净利润同比增长再度达到64.7%。

公开资料显示，平安租赁成立于2013年，虽然成立时间短，但其在过去几年用远超行业平均水平的加速度，完成了从传统租赁1.0到创新租赁2.0的跨越，1.0阶段里，为中小企业提供服务是平安租赁初期发展的着力点。面对彼时以银行为代表的主流债权金融机构及服务不充分的市场，平安租赁可作为较好的补充，以在竞争中“分得一杯羹”。

2016年，平安租赁主动变革，寻找新的增长引擎，引领行业迈入创新租赁2.0时代。在创新租赁时代，平安租赁在传统租赁的基础上积极布局创新业务条线，其中让外界关注的就是平安健康（检测）中心和平安汽车金融业务。

截至目前，平安租赁业务涉及19大业务线，在健康卫生、工程建设、教育文化、能源冶金、制造加工、小微金融等多个条线引领市场。其中，在助力实体经济发展方面，平安租赁的小微金融、商业保理以及多业务条线均发挥了切实的积极作用。

计划5年投资300亿布局大健康

一直以来，看病难，看病贵是国内医疗行业的痛点，在这种情况下，平安集团积极响应国家号召，落实分级诊疗政策，通过“金融+科技”双轮驱动，在全国布局大医疗健康战略。其中，平安租赁旗下平安健康（检测）中心成为其大医疗健康战略的重要组成部分。

据了解，平安健康（检测）中心通过全国创建影像诊断、医学检验、精密检查“三位一体”新业态，以智慧医疗的创新平台为载体，以前沿的科技创新应用为驱动，让高水平的健康医疗服务惠及全国。

据悉，除了南昌、武汉和襄阳这3家已经开业的平安健康(检测)中心外，2019年还会在重庆、广州和合肥等地陆续开业，如果加上加盟和托管，平安租赁目前在全国范围内已经布局了近300家健康（检测）中心。

按照计划，平安租赁将在未来5年内投资300亿打造1000家平安健康（检测）中心。

汽车租赁业务爆发性增长

在积极进军大健康领域的同时，平安租赁也在积极开展汽车金融业务，并成为“汽车服务”生态圈战略的重要一环。

借力平安集团赋予的天然创新基因、大数据、人工智能等技术和综合金融的渠道资源，2015年，平安租赁正式布局汽车金融业务，乘用车金融业务、对公业务、零售业务及经营性租赁业务陆续从0起步，2016年初步成型，2017年进入快速增长阶段，2018年，汽车金融业务月业务量已达到2-3万台水平，在汽车融资租赁公司中已位居前列梯队，其业务全年投放额同比增长超100％。

平安租赁汽车金融业务模式、创新举措等运维模式，对于助力汽车金融行业形成共振，提升行业全链路运维效益有着高价值的方法论参考，从而有效驱动汽车金融市场的加速升级。

科技赋能业务

随着从1.0到2.0的完美转型，从2018年开始，平安租赁将全新开启科技3.0时代，在“金融+科技”、“金融+生态”的战略规划指引下，中国平安2018年持续推动“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”的战略。而平安租赁也将业绩发力科技赋能。

据了解，截止目前，平安租赁目前应用于业务的主要科技成就有平安好医智能阅片和平安好医移动检测车。

平安好医智能阅片通过大数据分析以及算法制定阴性筛查模型，对胸片进行正常异常的判断，并对胸片中常见14种疾病进行分类。可以对健康检测中心精密检查业态中占比量较大的胸片正常片进行过滤，并自动出具正常或异常报告。

平安好医移动检测车则是集科技数字化、高端影像设备和权威专家于一体，”除配备了便携式超声系统、心电图机、肺功能分析仪等完善的硬件医疗设备，还配备专业医疗团队和运营人员，可开展影像检查、POCT检验以及血常规等全面的检查检验项。车内还搭载了智慧影像系统“平安好影像”，可以直接将检查结果上传到平安云平台，让线上的全国专家实时进行远程诊断指导，如同一个小型移动医院，让客户足不出户就可以享受到全国专家的医疗服务，帮助客户解决疾病问题。

积极践行社会责任

在实现业绩稳增长的同时，平安租赁也不忘践行社会责任。旗下平安健康（检测）中心积极参与平安集团“三村建设工程”，通过“移动健康检测车+名医巡诊”开展公益义诊，定期组织城市名医走进乡村巡诊，助力健康扶贫。2018年一共走过118个贫困村，完成109场义诊，为超2万名村民提供人生第一次体检。

此外，平安租赁还在业内首创的“租赁+公益”的模式，开启“金色阳光之路”公益项目。此项公益以“光伏板”为物件切入，通过向国家脱贫攻坚的贫困县捐建光伏屋顶，安装分布式光伏电站，变“输血”为“造血”，截至目前，“金色阳光之路”已先后走进广西百色、陕西榆林、新疆喀什、甘肃夹河乡，共计五站，总计为千余名孩子，带去超过55千瓦光伏电站的绿色能源。

未来已来，面对科技3.0时代的新租赁业态，平安租赁将继续前进，努力成为一直推动行业进步的力量。

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(责编：仝宗莉、杨曦)