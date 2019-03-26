前两月国企主要经济指标保持增长态势

新华社北京3月26日电（记者刘红霞）财政部26日发布数据显示，今年前2个月，全国国有及国有控股企业营业总收入、利润总额、税后净利润等指标均保持增长态势。
具体而言，1至2月，国有企业营业总收入87052.7亿元，同比增长6.3%。其中，中央企业52042.5亿元，同比增长5.0%；地方国有企业35010.2亿元，同比增长8.3%。
同期，国有企业利润总额4520.5亿元，同比增长10.0%。其中，中央企业3327.4亿元，同比增长14.3%；地方国有企业1193.1亿元，同比下降0.5%。
税后净利润方面，国有企业实现10.3%的增长，达到3278.0亿元。其中，中央企业2445.3亿元，同比增长16.6%；地方国有企业832.7亿元，同比下降4.6%。
应交税金方面，国有企业应交税金同比增长0.6%，为8174.6亿元。其中，中央企业6056.9亿元，同比增长1.5%；地方国有企业2117.7亿元，同比下降1.9%。
同期，国有企业营业总成本84281.9亿元，同比增长6.5%，其中，销售费用、管理费用、研发费用和财务费用同比分别增长2.1%、11.4%、24.5%和13.0%。值得一提的是，地方国有企业的研发费用同比增长了66.3%。
从资产、负债和所有者权益看，2月末，国有企业资产总额1879794.5亿元，同比增长8.5%；负债总额1211418.0亿元，同比增长8.1%；所有者权益合计668376.5亿元，同比增长9.2%。
从净资产收益率看，1至2月，国有企业净资产收益率0.5%，与上年同期持平。
此外，2月末，国有企业资产负债率64.4%，降低0.3个百分点。其中，中央企业67.7%，降低0.3个百分点；地方国有企业62.0%，降低0.1个百分点。
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