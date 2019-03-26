专家：当前我国经济发展面临五方面新机遇

人民网北京3月26日电（记者陈孟）3月23日至25日，中国工程咨询协会（以下简称中咨协会）在北京举办了宏观经济形势报告会。会上，国家发展改革委有关司局负责同志从宏观经济形势、经济体制改革、投融资体制改革等方面对我国宏观经济形势进行了分析，近350人参加了报告会。

会上指出，目前我国的经济环境面临着不少困难挑战，但仍处于大有可为的战略机遇期，经济发展至少有五个方面的新机遇：一是加快转变经济结构优化升级带来的新机遇，二是提升科技能力带来的新机遇，三是深化改革开放带来的新机遇，四是加快绿色发展带来的新机遇，五是参与全球经济治理体系变革带来的新机遇。我们要抓住这些新机遇，变压力为推动高质量发展的动力。

报告中强调，做好2019年的经济工作必须坚持高质量发展这一根本要求，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境。要通过强化指标导向、政策护航、标准引领、统计监测、考核评价等方面的工作，切实推动高质量发展，加快建设现代化经济体系。

此外，中国宏观经济研究院科研管理部主任杨萍、中国宏观经济研究院副研究员卞靖、中国宏观经济研究院投资研究所副所长汪文祥在报告会上分别作了题为《2019年投资形势分析与展望》《坚持供给侧结构性改革，推动高质量发展》《投资领域推动高质量发展存在的问题与对策》的报告。

杨萍分析了我国改革开放四十年来的经济形势，并指出，国有投资比例的下降、民营投资占比的上升，充分说明我国大力推行供给侧结构改革，遏制了投资增速急速下滑的趋势，使国民经济情况趋于稳定。

卞靖在报告中表示，做好供给侧结构性改革、推进经济高质量发展的核心就是“巩固、增强、提升、畅通”，这进一步强化了今后一个时期我国经济工作的主线地位及实现高质量发展的重要路径。今后制度供给模式将成为核心，经济模式将逐渐向实体经济转型。“三去一降一补”取得阶段性成效。供给侧结构性改革获得了阶段性的成功经验，顺应我国社会主要矛盾发展变化的要求。

汪文祥指出了当前投资领域面临的主要问题：产能过剩严重，妨碍投资质量效率效益的提升；融资体系不完善，金融对实业投资和实体经济发展支持不足；政府职能转变不到位，调控监管和服务水平不高。他表示，当前应以促进有效投资为核心，发挥供给结构的关键性作用，加大民间投资支持力度，加快直接融资发展，提高政府投资调控水平，加快投资观念转变，使我国经济稳定匀速发展。

据悉，举办此次报告会是为了帮助工程咨询行业准确理解和把握当前我国的经济形势和发展环境，切实把工程咨询工作思想统一到党中央对形势的科学判断上来，把行动统一到党中央的决策部署上来，努力开创工程咨询行业发展的新局面，

中咨协会会长肖凤桐在致辞中指出，报告会在全国两会结束后召开，恰逢其时，意义重大。

“面对新形势新要求，工程咨询行业要深化改革和高质量发展，这要求广大从业人员必须具有宏观视野和超前意识，了解形势、把握趋势，随时掌握和切实贯彻国家宏观经济政策和各项大政方针。” 肖凤桐会长表示，从业人员要不断武装自己，避免低头拉车、不抬头看路、就项目论项目，只有这样，才能在促进投资决策科学化、民主化方面继续发挥重要作用。

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