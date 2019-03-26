博鳌亚洲论坛：凝聚国家经济体共识 让人民获得更多实惠

博鳌亚洲论坛2019年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会在新闻中心海鸥厅举行 。人民网记者 翁奇羽 摄

人民网博鳌3月26日电 （记者 史雅乔）26日上午，博鳌亚洲论坛2019年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会在新闻中心海鸥厅举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在回答记者提问时表示，博鳌亚洲论坛在凝聚国家经济体共识，推动区域经济一体化进程方面发挥了重要作用。

李保东说，在面对当今世界经济发展中的不确定性时，博鳌亚洲论坛为企业、政府人士提供了高端的平台，让大家团结起来，共同面对挑战，使经济持续健康发展，同时维护多边贸易，坚持多边主义与全球化，让人民获得更多的实惠。

3月26日至3月29日，博鳌亚洲论坛2019年年会在海南博鳌举行，本届年会主题为“共同命运、共同行动、共同发展”。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东回答中外记者提问。人民网记者 翁奇羽 摄

据李保东介绍，今年年会设置了开放型世界经济，多边主义、区域合作与全球治理，创新驱动，高质量发展，热点前沿等五大板块共计50余场正式活动，包括开幕大会、分论坛、CEO对话、圆桌会议等。

会上还发布《亚洲经济一体化报告》、《新兴经济体报告》、《亚洲竞争力报告》、《亚洲金融发展报告》四大学术报告。其中重点发布亚洲一体化进展、以 E11 为代表的新兴经济体状况、亚洲国家竞争力排名、亚洲基础设施融资现状与前景等。

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