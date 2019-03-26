田宁：全球化正带给中国创业者更大变革和机遇

盘石创始人、董事长兼CEO田宁做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室。 人民网 毛雷 摄
人民网博鳌3月26日电（毛雷、孟凡盛）3月26日下午，在参加博鳌亚洲论坛2019年年会《民营企业家圆桌会》分论坛之后，盘石创始人、董事长兼CEO田宁做客人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，畅谈经济全球化和科技创新带来的变革和机遇。
“全球化正在带给中国的企业家和创业者乃至全球更大的变革和机遇，特别感谢这个时代。”田宁看门见山地说，盘石是一家全球的数字新经济平台，自从2014年开展海外业务以来，目前一大半收入都来自海外，员工来自全球30个国家和地区，对于中国文化向外传播起到推到作用。之所以取得这样的成绩，全球化是大背景。
除了全球化，在本次博鳌亚洲论坛年会上，众多最新技术产品也让田宁印象深刻。田宁认为，大数据是驱动力，通过博鳌展现的这些新技术正是未来生活的缩影，大数据和人工智能正在越来越快、越来越多地影响企业和创业者，也会让我们的生活变得更加美好。
“5G就要呼啸而来，很多科幻片中的场景，比如智慧医疗、无人驾驶等正在走进我们的生活。”田宁说，这些都是大势所趋，趋势来了谁也挡不住。“现在企业家见面了，绝对不会像十几二十年前那样比各自有几万名员工，反而会关注最近有了哪些新技术。”田宁认为，技术创新也是未来高质量发展的必备基础条件，所以一定要高度重视。
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