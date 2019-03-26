李保东：同舟共济 共同面对挑战正是博鳌的精神气质

博鳌亚洲论坛秘书长李保东回答中外记者提问。人民网记者 翁奇羽 摄

人民网博鳌3月26日电 （记者 史雅乔）26日上午，博鳌亚洲论坛2019年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会在新闻中心海鸥厅举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在回答记者提问时表示，博鳌亚洲论坛的文化就是开放包容。

李保东说，博鳌亚洲论坛作为非官方非盈利的组织，其文化就是开放包容，即提供一个轻松的平台，进行思想理念的碰撞，大家就共同面对的民生问题能够畅所欲言，就当前的国际政治经济形势发表看法，提出建议，这种同舟共济，共同面对挑战的精神正是博鳌亚洲论坛独特的文化与精神气质。

3月26日至3月29日，博鳌亚洲论坛2019年年会在海南博鳌举行，本届年会主题为“共同命运、共同行动、共同发展”。

据李保东介绍，今年年会设置了开放型世界经济，多边主义、区域合作与全球治理，创新驱动，高质量发展，热点前沿等五大板块共计50余场正式活动，包括开幕大会、分论坛、CEO对话、圆桌会议等。

会上还发布《亚洲经济一体化报告》、《新兴经济体报告》、《亚洲竞争力报告》、《亚洲金融发展报告》四大学术报告。其中重点发布亚洲一体化进展、以 E11 为代表的新兴经济体状况、亚洲国家竞争力排名、亚洲基础设施融资现状与前景等。

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