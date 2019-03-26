董明珠：制造业需要坚守 科技创新会带来巨大市场

博鳌亚洲论坛2019年年会期间，格力电器董事长董明珠做客人民网访谈间。人民网记者 李彤 摄

人民网博鳌3月26日电（毛雷、孟凡盛）3月26日傍晚，刚刚参加完《70年与40年的记忆：走进新时代的中国》分论坛讨论的格力电器董事长兼总裁董明珠，就来到人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，畅谈制造业和创新发展。

从事制造业需要坚守

董明珠认为，改革开放以来中国经济高速发展，但也存在不平衡的问题，如今进行的供给侧结构性改革，从过去对房地产的依赖到支持实体经济发展，本身就是一个巨大的转换，应该看到中国经济美好的未来。

“过去一年我们讲遇到了不少‘危机’，但在这样的背景下格力还有30%的增长。”董明珠说，这背后是因为格力对于制造业，对于实体经济的坚守。

董明珠表示，实体经济不像资本运作或者房地产那样“来钱快”，但是是一个稳健发展的趋势，更是经济发展非常重要的一部分。

谈及前几年国人出国抢电饭煲的事件，董明珠认为这是中国制造业的一种耻辱。“从这个事件可以看出我们没有竞争力的原因，那就是我们不能提供好的产品。”

在董明珠看来，想要改变这种状况，从事制造业需要一种坚守，企业家不能选择眼前的短期利益，更要着眼于可持续发展和对社会的贡献，这就要求实体经济从业者心无旁骛，放弃眼前的那些巨大利益诱惑踏实干。

博鳌亚洲论坛2019年年会期间，格力电器董事长董明珠做客人民网访谈间。 人民网 毛雷 摄

科技创新 拥抱新技术

如果您还认为格力还只是一个只会做空调的企业，董明珠可“不答应”。

“我们现在还是制造业企业，但准确说我们是技术创新的现代化的制造业企业，我们是智能制造，我们在拥抱新技术。”董明珠透露，去年格力做到了2000亿元的规模，但是人员数量还是1000亿级别的规模，可以说人均产值翻了一倍。究其原因，就是格力非常重视科技创新。“因为我们的研发团队从过去的几百人增长到现在的一万多人。”

为什么要科技创新？董明珠表示，就是为了给人们提供更好的产品和更好的生活体验。格力之所以有信心提出几年内销售额达到6000亿元，就是看重了科技创新带来的巨大市场。

在董明珠眼中，格力目前已经是一家创新型企业。谈及格力为何要去研发芯片，董明珠坦言并非“为了赚钱”，而是因为社会需要，在她看来，企业要有一种使命感，通过不断的研发可以为社会提供更好的产品。

董明珠表示，格力当前已经在布局家电产品全线覆盖，在5G世代到来的大背景下，这一优势会更加凸显。

(责编：冯粒、刘军涛)