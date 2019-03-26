博鳌亚洲论坛首次发布《亚洲金融发展报告》 

博鳌亚洲论坛秘书长李保东回答中外记者提问。人民网记者 翁奇羽 摄

人民网博鳌3月26日电 （记者 史雅乔）26日上午，博鳌亚洲论坛2019年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会在新闻中心海鸥厅举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在介绍发布的四大旗舰学术报告时表示，《亚洲金融发展报告》是首次发布，也是今年博鳌年会的一个亮点。

李保东说，《亚洲金融发展报告》为亚洲地区和世界深入分析了亚洲金融发展的现状，引起各界对重点领域的关注与讨论，从而形成政策建议。

该报告是博鳌亚洲论坛研究院联合了三家国际组织，从区域的总体概述、东亚、中亚、西亚和南亚五个方面对当前亚洲金融发展的方方面面进行了阐述。

据《亚洲金融报告》显示，亚洲已经成为全球经济增长最快的地区，过去十年对于世界GDP的增长的贡献率达到了60%左右，基础设施为促进贸易投资增长、减贫与发展也发挥了巨大的作用。

报告指出，经济发展、人口增长、新技术革命、环境保护对亚洲基础设施的需求不断加大，亚洲不发达的金融业没有能够有效地调动区域内储蓄投资基础设施的建设，仍然是一个薄弱环节，当前的亚洲需要推进智慧、绿色、可持续的基础设施建设。

《亚洲金融报告》的另一个重要结论是：多边开发机构为主的国际组织和各国的开发性金融机构，在基础设施融资领域也发挥着越来越重要的影响和推动力，在亚洲区域内以及区域外的国家跟地区提出了诸多互联互通的倡议，例如中国的“一带一路”倡议，不但在亚洲地区，而且在世界其他地区都受到了欢迎，反应都很积极。除此之外，还有东盟国家的互联互通总体规划2025，俄罗斯提出的东亚联盟，欧盟提出了欧亚连通战略等。

3月26日至3月29日，博鳌亚洲论坛2019年年会在海南博鳌举行，本届年会主题为“共同命运、共同行动、共同发展”。

据李保东介绍，今年年会设置了开放型世界经济，多边主义、区域合作与全球治理，创新驱动，高质量发展，热点前沿等五大板块共计50余场正式活动，包括开幕大会、分论坛、CEO对话、圆桌会议等。

今天的发布会上，发布了《亚洲经济一体化报告》、《新兴经济体报告》、《亚洲竞争力报告》、《亚洲金融发展报告》四大学术报告。

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