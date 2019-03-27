明日油价或再涨一波，车主们请赶在本周五前加油

中新经纬3月27日电 (吴起龙)根据国内油价调整规则，新一轮成品油价将在3月28日24时进行调整。多家市场机构的监测数据显示，油价在经历了“四连涨一搁浅”后，预计本轮因受国际油价变动因素影响，将迎来年内第五次上调。

目前，北京地区中石化加油站的92号和95号汽油价格分别为6.98元/升和7.43元/升。预计本轮调价后，汽油零售价每升约上调0.07元左右，虽上涨幅度较小，但92号汽油将重回“7元时代”。

资料图 中新经纬 吴起龙 摄

进入2019年，欧佩克(OPEC)开始落实减产计划，油价逐渐出现恢复性上涨，1月初国际油价曾创下近十年来最长的连涨纪录。截至目前，国内成品油价今年以来已连续上调四次、搁浅一次，汽油已累计上涨了670元/吨，柴油累计上涨了645元/吨。

“截至本周期内的第八个工作日，油价对应变化幅度约为85元/吨，预计上调的概率较大。”隆众资讯油品分析师李彦对中新经纬客户端分析表示，此调价周期内变化率整体上行，主要是因为欧佩克减产履行效果较好、沙特及俄罗斯继续对减产立场积极表态以及委内瑞拉及伊朗等地缘局势仍存在不安定因素。

另外，欧佩克近日还取消了原定于4月举行的会议，计划将在6月开会决定是否延长减产。俄罗斯能源部长亚历山大 诺瓦克亦表示，现在讨论俄罗斯是否支持在6月之后继续限制石油产量还为时过早，是否延期将在今年5月或6月进行讨论。

截至当地时间3月25日收盘，因受全球经济增速放缓拖累需求预期，欧佩克减产带来的利好仍在等因素叠加影响，国际油价涨跌互现。纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌0.22美元，收于每桶58.82美元，跌幅为0.37%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.18美元，收于每桶67.21美元，涨幅为0.27%。

据隆众资讯测算，截至3月25日，原油综合变化率2.55%，对应上调幅度为85元/吨。李彦预计，本轮出现小幅上涨的可能性较大，因此2019年的调价将呈现“五涨零跌一搁浅”的局面。

安迅思中国的监测数据亦显示，截至本轮调价周期内第八个工作日的原油综合变化率为2.26%，对应国内油价约上调100元/吨。中新经纬客户端注意到，下周末恰逢国内清明节假期，届时春游出行用油量将增加，建议车主们在本周五前提前加满油箱。

具体到批发市场，本轮周期内汽柴油价格略有小涨，但整体趋稳运行。而从零售市场看，中石化等主营加油站的销售策略有所变化，比如山东地区优惠范围减少；而民营加油站的优惠力度也明显减弱，仅比主营加油站低0.4-0.6元/升，以往最大优惠幅度一般可达1.2元/升。

对于下一轮调整的油价走势，李彦分析称，目前国际原油市场利好因素仍占据上风，预计到4月12日24时下一轮调价窗口开启时，国内成品油价仍存在继续上调的可能。

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