博鳌亚洲论坛代表热议中国发展：解决内生动力要激励三个“关键少数”

“70年与40年的记忆：走进新时代的中国”分论坛现场。人民网记者 翁奇羽 摄

人民网博鳌3月26日电（记者余璐）3月26日下午，博鳌亚洲论坛2019年年会“70年与40年的记忆：走进新时代的中国”分论坛在海南博鳌东屿岛大酒店举行。

走过新中国成立以来的 70年和中国改革开放 40 年，中国的发展给中国和世界带来了什么？未来的中国同世界应当如何互动？中国应当如何看世界？世界应当如何看中国？在分论坛上，来自全球的政商学界代表围绕这些问题阐述了观点。

原中国外经贸部副部长龙永图表示，中国的开放不仅仅有利于中国，也有利于世界。在入世以后，中国以30%、40%的增速发展，从而迅速成为全球第二大出口国，这说明中国只有和外界不断的交往中，才能不断地加快自己的改革，也就是以开放来促改革。

菲律宾众议长、前总统阿罗约对此非常认同。她说，中国经过70年的发展，正在成为世界上最大的经济体之一，用自力更生和独立自主传递给世界一个真理，那就是发展不是只有西方资本主义一条路，而是每一个国家都能够寻找到自己的发展的道路。现在中国是全球化的引领者，中国正在努力成为世界的合作伙伴，世界应该把中国的发展视为一个机遇，而不是一个威胁。

“中国改革开放40年，取得了令人瞩目、非同凡响的成就，其他任何国家都没有发生这样的事情。”在法国前总统奥朗德看来，开放让中国加入了世界主流潮流当中，在很多领域都有很多技术专长，并成为世界的一个制造工厂，制造了全球很多高素质的产品。国际经济发展过去几年当中，很大程度也是受中国带动。中国和世界很多重要地区不断建立了重要的合作关系，欧洲正是通过这样的合作，才能够保持增长的态势，同时也保证和平的国际环境。

奥朗德同时也指出，现在中国正面对一个比较艰难的问题，就是当下怎么样能够在过去的这一个经济增长基础上走得更远。“在经过奇迹般的发展之后，中国将要面临一些挑战。”奥朗德相信，未来中国会以新姿态应对气候变化、人口老龄化等问题。

“40年改革开放，中国现在已经成为全球经济的最大的发动机，同时也是最大的一个减振器。”在清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵眼中，经过70年的奋斗，中国经济总量在全世界排名第二，4亿人口达到中等收入水平，但这并非中国发展的终极目标。

“像跑马拉松一样，我们刚跑一半，还有一半路程没有跑。在我们跑后半段路的时候，发现外部环境有所变化，有点逆风了，还有一个坡要上，这说明我们需要补充能量继续跑。”李稻葵认为，下一步，中国经济的发展必须解决自身增长的内生动力问题，要激励三个“关键少数”：一是激励企业家有动力投资新领域，二是给予科技创新人员相应的回报，三是激励基层政府工作人员营造好的投资营商环境。

珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠谈到，改革开放40年让世界更了解中国，让世界看到了中国人的优秀。作为中国制造，格力电器一直在坚持走自主创新、自主研发的技术之路。中国是世界的一部分，我们要用创造来改变世界。

“对于未来的发展，站在企业角度看世界，中国应该胸中装有世界，世界更应该包容中国理解中国。”董明珠说。

“新时代，面对挑战中国要坚持做好三件事情，一是坚持推动经济全球化，二是中国作为一个大国要带头使经济全球化进行下去，进一步开放。三是中国要坚定相信自己还是一个发展中国家，我们在发展的道路上还有很长的路要走，要继续坚持艰苦奋斗精神，最终成为世界上备受尊重的大国。”龙永图如是说。

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